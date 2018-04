Les horaires de la Ville modifiés pour les Fêtes

Pour la période des Fêtes, l’horaire des bureaux de la Ville de Rivière-du-Loup et de divers services municipaux sera modifié, afin de tenir compte des fériés et congés à venir.

Ainsi, les bureaux administratifs seront fermés du samedi 23 décembre 2017 au mardi 2 janvier 2018 inclusivement. Cet horaire prévaut tant pour les bureaux de l'hôtel de ville, du complexe Jean-Léon-Marquis, de l’édifice Rosaire-Gendron, de la Maison de la culture que du Centre Premier Tech. En tout temps, les citoyens peuvent composer le 418 862-2121 pour signaler une urgence municipale (refoulement d’égout, bris d’aqueduc, etc). Une centrale d’appels s’assurera de contacter le contremaître de garde.

Il est à noter que les collectes des lundis 25 décembre et 1er janvier du secteur parc Cartier seront remises au lendemain. Les résidents concernés devront sortir leur bac les 25 décembre et 1er janvier au soir, pour une collecte le lendemain.

L’ensemble des horaires d’ouverture ou d’activités spéciales pendant le congé est disponible dans la section « Loisirs » du VilleRDL.ca. S’ils devaient être modifiés en raison d’une condition météorologique ou pour toute autre raison, le site Internet sera maintenu à jour et la page Facebook du Service loisirs, culture et communautaire relaiera également l’information (/serviceloisirsrdl). Voici ces horaires, en rafale :

Bibliothèque, arénas et piscine

La bibliothèque et les arénas seront fermés du 24 au 26 décembre, de même que du 31 décembre au 2 janvier. La bibliothèque sera ouverte selon l’horaire habituel du 27 au 30 décembre inclusivement et à compter du 3 janvier. Du côté des glaces, plusieurs séances de patinage libre seront offertes du 28 au 30 décembre et le 3 janvier.

La piscine du Cégep gardera elle aussi ses lumières éteintes du 24 au 26 décembre et du 31 décembre au 3 janvier. Des bains libres familiaux seront offerts de 13 h à 16 h le 23 décembre, du 27 au 30 décembre et du 4 au 6 janvier, ainsi que des séances d’entraînement en longueur les 29 décembre et 5 janvier, de 6 h 30 à 8 h, et le 4 janvier de 19 h à 21 h. L’horaire habituel reprendra dès le 7 janvier en après-midi.

Les joies du patinage extérieur

La forte accumulation de neige des derniers jours et le froid auront eu l’avantage de permettre de préparer la presque totalité des installations sportives extérieures. Les cinq patinoires de quartier sont maintenant ouvertes, de 17 h 30 à 22 h en semaine et les fins de semaine et lors de congés scolaires, de 10 h 30 à 12 h pour du patinage libre, puis de 13 h à 17 h et 18 h à 22 h. Du 24 au 26 décembre et du 30 décembre au 1er janvier, il est toutefois recommandé d’appeler pour vérifier l’ouverture avant de se déplacer.

L’anneau de glace Frontenac est également accessible depuis quelques jours. L’horaire quotidien est de 10 h à 22 h, à l’exception des journées de Noël et du jour de l’An, où il sera fermé, et des 23, 24, 26, 31 décembre et 2 janvier, où les lumières s’éteindront à 17 h. Lorsque l’anneau de glace du parc Blais sera à son tour prêt à accueillir les patineurs, ses heures d’opération seront les mêmes.

Retour de l’ouverture prolongée de la glissade

Finalement, la glissade Frontenac a aussi pu ouvrir ces derniers jours. Bonne nouvelle pour les amateurs de glisse en soirée : les revendications de la Ville auprès de l’UMQ et du consultant ont permis de convaincre l’assureur de laisser l’installation ouverte sans la présence d’une constante surveillance. Dans un tel cas, l’utilisation de l’installation est aux risques et périls des usagers, alors que la ville n’assume aucune responsabilité en cas d’accident.

Par conséquent, la pente reprend son ouverture quotidienne précédente, de 10 h à 22 h. L’horaire spécifique des fêtes sera exactement le même que les anneaux de glace. Il est à noter que les tubes seront disponibles les fins de semaine et jours de congés scolaires de 11 h à 16 h. En tout temps, il est préférable de tout de même apporter ses équipements de glisse, au cas de non-disponibilité de tubes, et de respecter la réglementation affichée. Pour la période des fêtes, les tubes seront donc à disposition les 23, 27, 28, 29 et 30 décembre, ainsi que du 3 au 8 janvier inclusivement.