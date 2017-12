Le magasin Tigre Géant de Rivière-du-Loup s’engage à combattre la faim dans sa région en remettant une carte-cadeau d’une valeur de 1 750 $ à la banque alimentaire du Carrefour d’initiatives populaires de Rivière-du-Loup.

«La saison des Fêtes est une période particulièrement occupée pour la banque alimentaire. Chez Tigre Géant, nous nous engageons à faire une différence dans nos communautés en s’assurant que les familles dans le besoin obtiennent le soutien et les nécessités dont elles ont besoin», affirme Jeff Shields, gérant du magasin. «Nous sommes fiers du partenariat que nous avons établi avec la banque alimentaire locale.»

Selon les données de Banques alimentaires Canada, 13 % des Canadiens souffrent d’insécurité alimentaire. Cela signifie qu’ils n’ont pas toujours accès à une quantité adéquate d’aliments salubres et nutritifs. Chaque mois, plus de 850 000 personnes font appel aux banques alimentaires pour obtenir de l’aide; plus du tiers sont des enfants et des adolescents.