Transplantée du coeur : Lisa-Marie Gamache s’éteint

Près d’un an après avoir reçu le plus beau cadeau de Noël, un nouveau coeur, la courageuse jeune femme originaire de Saint-Antonin, Lisa-Marie Gamache, s’est éteinte ce samedi 16 décembre. Elle aurait été victime d’une hémorragie au domicile familial.

L’adolescente de 17 ans, reconnue pour sa détermination et sa résilience à travers les épreuves, revenait d’une période d’hospitalisation. Depuis l’opération de décembre dernier, les complications se sont succédé. Forte, elle n’a cependant jamais baissé les bras.

«J’ai si mal. Ma fille, ma belle Lisa-Marie, est partie ce matin (…) Mon coeur de mère souffre tellement! Je n’y crois pas», a écrit à sa maman, Guylaine Dumas, sur les réseaux sociaux. «Tu as été merveilleuse jusqu’à ce jour. Tu en as vécu des moments difficiles et ce sans jamais te plaindre. On t’adore ma chérie.»

Dans les dernières années, l’histoire de Lisa-Marie Gamache a ému toute la région et plus encore. Son attitude à travers les difficultés que la vie lui a envoyées et sa personnalité ont touché beaucoup de personnes.

Combattante, la jeune femme a vaincu une leucémie en bas âge. Depuis le début de son adolescente, elle livrait un combat contre ses problèmes de coeur. Elle s’était d’ailleurs impliquée avec l’organisme Chaine de vie qui fait la promotion de l’importance du don d’organes.

En février dernier, dans une belle entrevue accordée à la journaliste Andréanne Lebel, Lisa-Marie parlait de l’avenir avec beaucoup d’optimisme. Elle souhaitait travailler dans le secteur de la santé, après avoir terminé ses études. Quand on lui parlait de sciences santé, ses yeux s’illuminaient, elle s’animait.

Personne n’est resté indifférent à la tragique nouvelle de son décès. Sur les réseaux sociaux, les témoignages d’amour et les messages de sympathie se sont rapidement partagés, une véritable vague d'amour pour les proches de la jeune femme.