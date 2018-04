Succès fracassant pour le premier gala ambassadeurs du Kamouraska

Au lendemain du premier Gala Ambassadeurs du Kamouraska, ce sont 125 personnes, organismes, institutions, municipalités et employeurs de la région qui se sont mérités un trophée d’ambassadeurs, emblème de leur empreinte sur la région, devant 350 personnes. Deux catégories ont aussi été dévoilées lors du gala, soit celle Personnalités Ambassadrices et Ambassadeur Honorifique.

Au total, ce sont plus de 92 dossiers de candidature qui ont été étudiés par le jury. Tour à tour, les lauréats dans les catégories Bons coups (organismes, institutions, associations, organismes culturels et communautaires et entreprises), Employeurs-Ambassadeurs et Individu/Groupe ont foulé les escaliers de la Chapelle du Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière pour recevoir un trophée. « Le gala aura permis de mettre en lumière des initiatives qui font briller le Kamouraska chez nous et ailleurs. Je salue la détermination, la créativité, l’implication et surtout l’appartenance que ces gens ont pour la région. Ils font du Kamouraska un endroit dynamique qui reflète notre bonheur de vivre ici », de mentionner le préfet, M. Yvon Soucy.

L’auditoire a également applaudi les personnalités ambassadrices du Kamouraska, soit messieurs André Gagnon et Christian Bégin ainsi que mesdames Hélène Raymond et Ève Landry. Ces dernières ont rendu de touchants témoignages envers leur région natale. « Ces personnalités publiques, notamment par leurs actions et leur savoir-être, démontrent dès qu’ils en ont l’occasion leur attachement à la région, la faisant rayonner pour sa qualité de vie et pour la qualité des gens qui y habitent. Nous leur en sommes reconnaissants », d’ajouter M. Soucy.

En fin de gala, le prix Ambassadeur Honorifique a été remis à M. Pierre-Paul Poirier. M. Poirier n’est ni plus ni moins que le chef d’orchestre ayant marqué la trame des organismes de concertation et de développement depuis les 40 dernières années. Enseignant en administration au Cégep de La Pocatière et acteur de changement de premier plan, il est responsable au fil du temps de la création de plusieurs organismes de développement comme la Corporation de développement économique de la région de La Pocatière, le CLD du Kamouraska en passant par la CODÉKAM, la SODÉKAM, le CADCK et la SADC du Kamouraska.

Pour connaître la liste des lauréats, visitez le www.mrckamouraska.com.

Le Gala Ambassadeurs du Kamouraska, capté par la Télévision communautaire du Kamouraska, sera diffusé sur les ondes de MATV Bas-Saint-Laurent, durant la saison hivernale, dans le cadre de l’émission Tapis rouge.