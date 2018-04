Une très légère hausse de taxes à Trois-Pistoles

Les membres du conseil municipal de la Ville de Trois-Pistoles ont adopté le 14 décembre les prévisions budgétaires pour l’année 2018. Les contribuables seront heureux d’apprendre qu’il y aura seulement une très légère hausse de leur compte de taxes, soit de 0,69 %.

En résumé pour 2018, la taxe foncière sera maintenue à 1,50 $ du 100 $ d’évaluation. Les services d’eau et d’égouts demeurent à 387 $ par maison résidentielle. «Cela représente 1,06 $ par jour pour avoir de l’eau en quantité et en qualité à volonté. Le prix d’une boisson gazeuse de 540 ml vaut dans les dépanneurs près de 2 $ avec les taxes» a mentionné le maire Jean-Pierre Rioux qui a rappelé que la Ville de Trois-Pistoles n’avait pas augmenté les taxes depuis 2015.

Concernant la gestion des matières résiduelles à 3 voies, la tarification passe de 192 $ à 209 $, donc en hausse de 17 $ pour une propriété résidentielle. Chaque maison a droit à trois collectes différentes à leur porte, en plus de deux collectes de gros rebuts par année.

La Ville termine son exercice financier 2017 avec un excédent des revenus sur les dépenses de 581 949 $. Son budget 2018 s’élève à 6 944 412 $. Sa dette nette au 31 décembre 2017 est de 6 623 737 $. «La valeur moyenne d’une maison actuellement à Trois-Pistoles est de 125 946 $ alors qu’elle était de 113 406 $ il n’y a pas si longtemps» a précisé M. Rioux.

BAROMÈTRE

Le maire de Trois-Pistoles a parlé d’un baromètre pour savoir si les contribuables sont trop taxés. «Bon an mal an, on retrouve en moyenne 50 propriétaires qui n’ont pas encore réglé leurs taxes de l’année antérieure de celle en cours. En date du 13 novembre 2017, les arrérages des taxes 2016 et antérieures s’élevaient à 25 209 $ alors qu’à pareille date l’an dernier en novembre 2016, les arrérages s’élevaient à 52 422 $. Donc, nous avons connu une amélioration», a expliqué Jean-Pierre Rioux.

PROJETS

Dès 2018, la Ville de Trois-Pistoles investira dans divers projets : la construction d’un skate parc pour les jeunes, la réfection et la construction de trottoirs entre le coin des rues Notre-Dame et Jean-Rioux jusqu’à la rue du Parc, le pavage de la rue Jenkin entre la rue Roy jusqu’à l’extrémité sud de cette rue et dans d’autres rues, le bâtiment du PABA et la mise sur pied d’un projet de société lié à la construction d’un hôtel de 50 chambres et de salles de réunion.