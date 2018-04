Fin de semaine optimiste à Saint-Épiphane

Dynamique, le Club Optimiste de Saint-Épiphane a connu une fin de semaine marquée par la réalisation de trois évènements d’importance, les 8, 9 et 10 décembre. Activité d’appréciation de la jeunesse, fête de Noël et barrage routier au profit du club ont animé la municipalité.

Vendredi, plus de 80 jeunes de Saint-Épiphane et Saint-François-Xavier-de-Viger ont été conviés à une activité d’appréciation organisée dans le tout nouveau centre communautaire Innergex Viger-Denonville. Sous la forme d’un dîner spaghetti, l’évènement avait pour but de récompenser le dynamisme de la jeunesse, de fraterniser et de prévenir l’intimidation. Le Club Optimiste souhaite d’ailleurs remercier la direction et les professeurs des écoles Notre-Dame-du-Sourire et Rioux pour leur habituelle collaboration.

Le lendemain avait lieu la traditionnelle activité de financement du Club. Celle-ci a de nouveau été un beau succès cette année, notamment grâce au soutien des citoyens, des bénévoles et des pompiers de Saint-Épiphane qui ont assuré la sécurité des lieux durant le barrage routier. Notons que la seconde activité de financement sera l’organisation du tournoi de golf, le 2 juin, à Rivière-du-Loup.

Enfin, la fin de semaine s’est conclue en beauté avec une fête de Noël enjouée, dimanche. Les Optimistes ont accueilli 68 jeunes dans une ambiance agréable et de fête. Ils ont tous reçu un cadeau de la part du Père Noël et ils ont participé au montage du sapin intergénérationnel avec les ainés et le Cercle de fermières.

Rappelons que le Club Optimiste de Saint-Épiphane célèbre ses 35 ans cette année. Merci à tous les membres pour ces trois activités en trois jours et félicitations pour votre implication auprès de la jeunesse.