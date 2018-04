Le Lapeyrie 2018, un millésime à retenir

Rencontrer Philippe Lapeyrie, véritable star pour quiconque s'intéresse aux produits de Bacchus, est synonyme de plaisir. Le sommelier est tel qu'il apparait à Salut Bonjour : authentique. Il était de passage à Rivière-du-Loup le mercredi 13 décembre afin de présenter son guide des vins, son 7e opus, Le Lapeyrie 2018. Un livre à son image, sans prétention et drôlement sympathique.

Mais aborder le guide du vin le plus vendu au Québec sans souligner son volet louperivois serait une faute grave. Louperivois ? Il faut savoir que parmi ses précieux collaborateurs, l'auteur compte sur l'aide de Mario Landry, ami de longue date et organisateur du Littoral bercé par le vin, ainsi que Yannick Beaulieu, sommelier et copropriétaire du restaurant Chez Antoine. Il s'agit d'une première pour Yannick.

«On se connait depuis une dizaine d'années. J'adore ça. Ma passion du vin, je la vis. J'ai mis sur papier ce que je vis (au restaurant) tous les jours. Je suis comblé», souligne le restaurateur-sommelier.

«Un moment donné, il sera 100 % louperivois, a lancé l'auteur en riant. C'est Mario qui a proposé la participation de Yannick. Écrire le livre tout en renouvelant les accords mets et vins, c'est exigeant. Mais c'est l'une des forces du guide. Les Éditions de l'Homme en voulaient encore plus alors Yannick s'est joint à l'équipe.»

Pour Philippe Lapeyrie, qui est aussi porte-parole du Littoral bercé par la vin, la popularité du vin ne cesse de croitre. «Le monde trippe vin, on aime boire et mieux boire, alors faire ce guide ça s'inscrit dans cet état d'esprit. On a du fun et je voulais que ça transparaisse dans le livre.»

Quant aux vins, Philippe Lapeyrie cible les millésimes 2015 et 2016 qu'il qualifie de formidables. «Les 2015 sont là et les 2016, Bordeaux entre autres, et qui s'en viennent seront incroyables. Après 2013 qui était catastrophique, c'est du grand jus qui s'en vient!»

LAPEYRIE 2018

Au fil de ses 296 pages, le guide propose pas moins de 320 vins, dont 125 coups de coeur. Mieux encore, pour ces 125 vins, Philippe Lapeyrie propose ses essentiels accords mets et vins. Envie de côtelette de porc, d'une escalope de veau parmigiana ou pourquoi pas d'un sandwich BLT ? Le guide vous proposera un vin de la région d'Aragon en Espagne, Reserva Esteban Martin. Un vin qui donne soif ? Essayez les Vieilles Vignes 2015 de Nicolas Potel.

D'autres conseils comme le temps de carafage, la température de service idéale y sont aussi présents. Vous y retrouverez les fameux «top 10», dont celui des vins québécois et ceux «à offrir en cadeau».

«Je ne suis pas là pour planter personne, c'est négatif et je ne suis pas comme ça. Ce sont des coups de coeur. Si c'est pas bon, je n'en parle pas (du vin). Ces vins là sont tous bons, c'est pas plus compliqué que ça!», lance le coloré personnage.

Nouveauté cette année, le Lapeyrie 2018 vous propose deux pages sur la région du Niagara, connue pour ses chutes, reconnue pour ses vins avec en prime quelques adresses à inscrire à votre carnet de voyage.

Le Lapeyrie 2018 est en librairie depuis octobre déjà au coût de 19,95 $.