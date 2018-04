Connaissez-vous le Fonds Dave Tremblay ?

Le Fonds Dave Tremblay est un organisme sans but lucratif et officiellement créé en 1991 pour supporter les familles du Témiscouata dont un enfant est gravement malade. L’organisme a vu le jour dans la région du Transcontinental et est géré par un conseil d’administration.

La mission première est de soutenir financièrement les familles dont un enfant de moins de 18 ans est atteint d’une maladie grave et dont la vie est menacée. Depuis 2004, le conseil d’administration s’est donné une deuxième mission, soit d’apporter de l’aide financière pour les familles dont un enfant de moins de 18 ans est atteint d’une maladie sérieuse, sans menace pour sa vie et dont l’état de santé requiert des traitements particuliers et que les parents doivent effectuer de nombreux déplacements pour ses soins de santé.

Depuis sa création, le Fonds Dave Tremblay a aidé plusieurs familles de la région témiscoutaine. Vous désirez avoir des informations concernant la procédure à suivre pour faire une demande, connaitre les critères d’admission et les frais admissibles, vous pouvez contacter Lise Grondin au 418 854-2054 ou Jacques-Sarto Bérubé au 418 859-2275. À noter que les demandes peuvent aussi être faites auprès d’un(e) infirmier(ère) ou travailleur(euse) social(e) du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent.