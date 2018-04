Les Vieux Loups jouent au Père Noël

Les membres du club sport et charité Les Vieux Loups de Rivière-du-Loup ont joué le rôle du Père Noël le 12 décembre dernier à l’Hôtel Universel. Ils ont procédé à une remise de dons très importante, totalisant 7 050 $.

En tout, 17 organismes ont reçu une enveloppe contenant une contribution financière pour les aider à fournir des services à la population ou à organiser des activités pour les jeunes.

Voici donc la liste de ces organismes: Fondation de la sclérose en plaques, CLSC (camp aventure-ados), École de musique Alain-Caron, Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, Festival-concours de musique de Rivière-du-Loup, Hockey Rivière-du-Loup, Maison de la Famille du Grand-Portage, Club Karaté-Kempo 2000, club de patinage de vitesse Les Loupiots, École de ski Amiski, Fonds de dépannage Parici (paniers de Noël), Fabrique de Saint-Patrice (pastorale), Ville de Rivière-du-Loup (mardis famille), Groupe de soutien au deuil, Comité La Source (accompagnement de gens en soins palliatifs), Comité des paniers de Noël à Rivière-du-Loup et Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup.

«On fait la même chose que vous, du bénévolat. On a tous une mission et on vous dit merci» a mentionné Laval Briand, président des Vieux Loups, aux représentants des organismes.

Pour chaque année financière, les Vieux Loups effectuent trois remises de dons qui totalisent environ 15 000 $. Le club obtient l’argent nécessaire à son œuvre en organisant trois activités de financement, notamment une collaboration lors de la Fête nationale du Québec et la Fête du Canada. Mais son évènement principal pour amasser des fonds est le tournoi de golf des Vieux Loups qui a lieu au mois d’aout.

VIEUX LOUPS DE L’ANNÉE

À l’occasion de cette remise de dons, le président des Vieux Loups a dévoilé le nom du Vieux Loups de l’Année devant ses pairs et les représentants des organismes. Il s’agit d’Yvan Thibault. «Il est depuis plusieurs années avec les Vieux Loups, il fait la trésorerie du club bénévolement. Nous sommes bien fiers de souligner son implication» a indiqué Laval Briand.