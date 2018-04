3 000 $ pour le projet de Maison Martin-Matte de Trois-Pistoles

Le 10 décembre, l’Association de personnes handicapées l’Éveil des Basques et les Chevaliers de Colomb de Trois-Pistoles ont accueilli plus de 180 personnes lors d’un diner musical pour la construction de la Maison Martin-Matte. Une somme de 3 000 $ a été amassée à cette occasion.

Les organisations souhaitent remercier chaleureusement Daniel St-Pierre, parrain d’honneur, pour le temps consacré à l’organisation de l’évènement, sa prestation comme chanteur et pour la publicité offerte à la radio Ciel-Fm et CIBM. Les deux organisations tiennent également à remercier les musiciens, chanteurs, responsables de la sonorisation et les artistes peintre ayant remis une œuvre pour l’encan silencieux.

Lors de ce diner, préparé par Traiteur Chez Laury, des membres de Bikers Québec 3-Pistoles ont remis un montant de 500 $ supplémentaire au montant de 500 $ déjà accordé. Pour Marie-Ève Ouellet, chargée de projet, la participation et la solidarité des gens lors de ce diner a été grandiose : «C’est toujours une grande surprise de constater le soutien reçu autant par la communauté que par les partenaires du milieu sur qui nous pouvons compter pour réduire les couts associés à un évènement de cet envergure. Grâce à la générosité des participants et l’aide des bénévoles, l’activité fut une réussite et a permis d’amasser un peu plus de 3 000 $.»

L’Association de personnes handicapées l’Éveil des Basques prévoit mettre en chantier l’immeuble de 14 logements adaptés pour personnes handicapées dès le printemps 2018.