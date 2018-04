Bonjour Noël Chez nous

En tant que visiteur à Rivière-du-Loup pour la fin de semaine des festivités de Noël Chez nous du 3 au 6 novembre dernier, je tiens à féliciter et remercier tous les membres du comité organisateur et tous les bénévoles impliqués de près et de loin qui se sont donnés de tout cœur pour cette merveilleuse fête de Noël.

J’ai profité de mon passage pour faire mes achats de Noël au Marché des artisans venus de partout en les encourageant. La parade du samedi soir était spectaculaire en couleurs alors que tous les commerçants de la ville y participent par leurs décorations tout le long du parcours ainsi que leurs présences avec des chars allégoriques. Le centre-ville en est illuminé au complet. Quelle animation!

Que dire du feu d’artifice qui clôturait la parade. Un synchronisme parfait avec la musique bien choisie pour l’occasion. Un beau travail fait par l’équipe des artificiers. La foule en était enchantée et émerveillée. Les commentaires des spectateurs venus d’un peu partout autour de moi, régions de Montréal, Laval et Québec, étaient tous unanimes sur l’organisation, la qualité et le succès de cette fête. Les yeux des petits comme des plus grands étaient pétillants de joie et de plaisir dans cette grande magie de Noël.

Merci Rivière-du-Loup pour votre belle hospitalité et longue vie à Noël Chez nous pour les futures années. Il est certain que plusieurs d’entre nous reviendrons pour vivre cette belle expérience chez vous.

Un grand merci aussi à tous vos commanditaires qui vous supportent pour cet évènement. Bravo!

Carole Gingras

Laval