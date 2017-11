Concours Maisons et commerces illuminés à Trois-Pistoles

À l’arrivée du temps des fêtes et pour souligner la Fête des lumières organisée le 9 décembre prochain, le comité d’embellissement de la Ville de Trois-Pistoles propose pour une deuxième année le concours de décorations de Noël.

Ce concours vise à encourager et récompenser les démarches personnelles, familiales et commerciales qui embellissent et animent la ville pendant le temps des fêtes. On invite la population à décorer leur résidence et commerce pour le 9 décembre, jour de la Fête des lumières.

Le concours s’adresse aux particuliers et aux commerces situés à Trois-Pistoles et vise à récompenser les plus belles décorations et illuminations de Noël. La grande nouveauté pour cette 2e édition repose sur la sélection par le public des gagnants via la page Facebook de la Ville de Trois-Pistoles.

Un jury passera dans toutes les rues de Trois-Pistoles entre le 11 et le 13 décembre afin sélectionner les résidences et commerces qui se démarquent. Par la suite, deux albums photos seront présentées sur la page Facebook de la Ville de Trois-Pistoles et le public pourra voter en cliquant «J’aime» à chacune des photos de maisons et commerces qui se démarquent et qui selon lui méritent de gagner ce concours. Les photos ayant obtenues le plus de «J’aime» se mériteront les trois premiers prix du concours dans chaque catégorie. Aucune inscription n’est requise. Les albums seront mis en ligne à partir du 15 décembre et le vote s’effectuera du 15 au 31 décembre. Un prix de participation de 25 $ sera tiré parmi les personnes ayant voté.

Le concours prévoit donc deux catégories, soit les habitations résidentielles et les commerces. Pour chacune des deux catégories, le 1er prix est de 150 $, le 2e prix de 100 $ et le 3e prix de 75 $. Les prix des lauréats, ainsi que le prix de participation, seront remis par le maire et les membres du Comité d’embellissement de la Ville de Trois-Pistoles lors de la séance publique du 15 janvier 2018.

Pour tous les détails du concours, consultez le site web de la Ville de Trois- Pistoles au www.ville-trois-pistoles.ca ou composez le 418 851-1995.