Pleins feux sur la Fête des Lumières à Trois-Pistoles

Le 9 décembre prochain, à Trois-Pistoles, on vous en promet plein la vue avec la 3e édition de la Fête des Lumières. Prenant place dans le parc de l’église Notre-Dames-des-Neiges, une multitude d’activités sont proposées afin d’égayer les cœurs des tout-petits et raviver l’étincelle dans les yeux des plus grands.

Commençons en matinée avec le retour du Marché de Noël, promu par le Marché public des Basques, qui prendra place à la chapelle entre 10 h et 17 h. La Cuisine collective Croc-Ensemble des Basques s’installera dans la salle Vézina, située au sous-sol de l’église. Ainsi, de 10 h à 17 h l’organisme vous proposera sa fameuse vente annuelle de pâtisseries et pâtés, au plus grand plaisir des gourmands et gourmandes.

En après-midi, c’est le retour des incontournables : tours de carriole avec chevaux, maquillage avec Marie-Libellule et animations pour enfants. Les tout-petits seront aussi heureux d’apprendre le retour de la mini-ferme de la Ferme touristique du Porc-Pic. Café et chocolat chaud seront offerts gratuitement lors de l’évènement. Le Cercle de Fermières de Trois-Pistoles vous ouvre également les portes de leur local se trouvant dans la salle Vézina entre 13 h et 16 h. Un atelier de confection de décorations de Noël en feutrine et de tissage de sous-verre seront aussi proposés par les fermières. Toujours en après-midi, la Maison des Jeunes de Trois-Pistoles animera un kiosque extérieur de vente de sapins de Noël. Dès 15 h, l’Ensemble vocal Synergie performera sur le parvis de l’église sur des airs et cantiques d’antan.

Qui dit Fête des Lumières, dit bien évidemment illumination! À compter de 16 h, le coup d’envoi du 4 à 9 flamboyant sera donné grâce à l’illumination de la magnifique église Notre-Dame-des-Neiges ainsi que des décorations du centre-ville, dont le majestueux sapin. L’ambiance musicale sera à son comble avec DJ et ambiance lumineuse.

Pour sa troisième édition, la Fête des Lumières innove également en proposant une animation du site par Mystika Circus. Troupe de cirque multidisciplinaire, alliant costumes flamboyants et performances de cirque, les deux artistes présentes pour l’évènement circuleront dans le parc de l’église en après-midi de même qu’en soirée lors du 4 à 9 flamboyant.