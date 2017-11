Un succès pour le bal des princesses et leurs chevaliers

La Fondation de la santé du Témiscouata et Dre Émilie Desrosiers sont heureuses de vous confirmer le succès du bal des princesses et leurs chevaliers au profit du service d’obstétrique et jeunesse du Témiscouata.

Encore une fois, l’objectif de cette activité, qui s’est tenue le 12 novembre à l’Hôtel 1212 de Dégelis, a été atteint. C’est avec bonheur que les responsables ont fait vivre un après-midi royal à des princes, princesses et chevaliers revêtus de leurs plus beaux atours.

Parents et grands-parents ont aussi profité de cette activité en bricolant ou en dansant avec leurs bouts de chou accompagnés par Elsa, Anna, Kristoff sans oublier Olaf. Cet évènement s’est terminé par un «au revoir et à l’an prochain!»