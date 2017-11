Adapter sa conduite pour éviter les surprises de l'hiver

La Société de l'assurance automobile du Québec et le ministère des Transports tiennent à rappeler l'importance d'adopter de bons comportements pendant la saison froide pour la sécurité de tous. Il est fortement recommandé aux conducteurs d'équiper son véhicule de quatre pneus d'hiver en bon état entre le 15 décembre et le 15 mars, et même pour une période plus longue, dépendant de la région du Québec.

Il est aussi conseillé de faire une bonne mise au point de son véhicule avant la saison froide et de planifier ses déplacements en s'informant des conditions routières sur le site Web Québec 511.

«Puisque chaque hiver réserve son lot de surprises, il n'y a jamais trop de précautions à prendre pour planifier ses déplacements et adapter sa conduite aux conditions routières et météorologiques du Québec. La prudence demeure le meilleur antidote pour une conduite sécuritaire», a commenté le ministre des Transports, André Fortin.

Avant de prendre la route, les conducteurs doivent déneiger complètement leur véhicule. Il est aussi recommandé de réduire sa vitesse et garder une distance sécuritaire avec le véhicule devant soi, particulièrement lorsque la visibilité est réduite ou que la chaussée est glissante. Les conducteurs sont invités à être attentifs et patients en présence de véhicules de déneigement.

Si les conditions sont mauvaises, il vaut parfois mieux de reporter un déplacement. Se munir d'une trousse d'urgence et la laisser en tout temps dans son véhicule peut aussi permettre d'éviter des désagréments de la saison froide.

STATISTIQUES DE LA SAAQ

De 2012 à 2016, de janvier à mars et en décembre, en moyenne :

47 % des accidents se produisent sur une surface sèche ou mouillée;

53 % des accidents surviennent sur une surface enneigée ou glacée.

En 2015, 890 infractions ont été répertoriées pour vitesse trop grande par rapport aux conditions atmosphériques ou environnementales. De ces infractions, 90 % ont été commises de janvier à mars et en décembre.