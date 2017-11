Téléphonie cellulaire : un service toujours au ralenti à Rivière-du-Loup

Depuis une dizaine de jours, plusieurs résidents de Rivière-du-Loup éprouvent bien des difficultés à utiliser leur téléphone cellulaire de façon optimale. Les compagnies Bell Canada et Telus se disent au travail, mais peu de détails sont présentement disponibles.

Selon de nombreux témoignages recueillis sur les réseaux sociaux, l’envoi et la réception d’appels et de SMS sont souvent difficiles, voire parfois impossibles, et l’accès au LTE est tout aussi ardu dans certains secteurs. La situation toucherait principalement le territoire louperivois.

La semaine dernière, Radio-Canada a signalé qu’un bris d’équipement, survenu le samedi 4 novembre, était à l’origine d’un ralentissement des services cellulaires dans la région. Selon les compagnies de téléphonie cellulaire, ce problème aurait cependant été réglé le dimanche suivant en fin de soirée.

Relancés à cet effet jeudi, alors que les problèmes semblaient persistants, les porte-paroles de Telus et Bell Canada sont restés plutôt évasifs. «Certains clients mobilité peuvent avoir eu des perturbations de service au cours des derniers jours. Pendant que nous étudions toujours la cause du problème, nos équipes travaillent actuellement à restaurer les services le plus rapidement possible», nous a-t-on dit du côté de Bell Canada.

Chez Telus, on invite simplement les clients à contacter le service à la clientèle.