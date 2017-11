Distribution du cannabis par une filiale de la SAQ

La Société des alcools du Québec (SAQ) prend acte du projet de Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière, déposé aujourd'hui par la ministre de la Santé publique Lucie Charlebois du gouvernement du Québec. Une quinzaine de points de vente de cannabis seront ouverts dès l'été 2018.

Ce projet de loi prévoit la constitution de la Société québécoise du cannabis, filiale de la SAQ et qui aura pour mission «d'assurer la distribution et la vente au détail du cannabis dans une perspective de protection de la santé, afin d'intégrer les consommateurs au marché licite du cannabis et de les y maintenir, sans favoriser la consommation de cannabis».

La SAQ reconnaît l'importance d'établir une distinction claire entre les marchés de l'alcool et du cannabis et considère que la création d'une filiale indépendante pour la distribution du cannabis répond bien à cet impératif. Compte-tenu que la mise en application de la Loi fédérale sur la légalisation du cannabis est prévue dans moins de 8 mois, soit le 1er juillet prochain, il est prévu d'ouvrir une quinzaine de points de vente dès l'été 2018. La Société dévoilera son plan de déploiement dans les prochaines semaines.

La vente par internet sera quant à elle fonctionnelle dès l'entrée en vigueur de la loi. Les modalités de commande et de distribution restent à établir, mais la SAQ peut toutefois affirmer que la plate-forme d'achat en ligne pour le cannabis sera complètement distincte de celle destinée à l'achat d'alcool (SAQ.com).