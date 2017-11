Communications : Sylvie Vignet passe de la parole aux actes

Dix jours après avoir pris les rênes de la Ville de Rivière-du-Loup, la mairesse Sylvie Vignet et les membres du conseil municipal instaurent déjà de nouvelles façons de procéder. Ensemble, ils ont partagé ce mercredi 15 novembre une volonté d’être plus ouverts et transparents dans leurs communications avec tous les médias.

Lors d’une rencontre informelle avec les membres de la presse couvrant les affaires municipales louperivoises, Mme Vignet, flanquée des conseillers, a ainsi confirmé le désir de son équipe d’être plus disponible pour tous les médias locaux, y compris la radio locale, longtemps ignorée par l’administration précédente.

«Les communications, c’est important pour moi, puisque l’une de mes priorités, c’est que la population soit bien informée. Maintenant, on change les façons de faire. Aucune entrevue ne sera refusée de quelconque manière», a assuré la nouvelle mairesse.

Selon leurs demandes, les journalistes seront redirigés vers les bonnes personnes ressources, que ce soit la mairesse elle-même, un directeur de service ou même un conseiller qui siège sur une certaine commission. Par le passé, ces derniers étaient rarement invités à s’exprimer au nom du conseil.

«Je serai toujours disponible, mais nous formons une équipe et parfois mes collègues seront les meilleures personnes à consulter pour que vous soyez bien informés. Nous voulons que la population ait une information juste et précise», a-t-elle ajouté.

Cette annonce est cohérente avec certaines promesses lancées par Sylvie Vignet en campagne électorale. Selon elle, un conseil encore plus transparent et une information bien véhiculée est la clé pour rapprocher les élus et les citoyens, un objectif qu’elle s’est donné pour les prochaines années.