Fin du service du traversier Peter-Fraser à L’Isle-Verte pour l’hiver

La Société des traversiers du Québec (STQ) informe sa clientèle qu'en raison des conditions hivernales, le NM Peter-Fraser a effectué son dernier voyage de la saison le lundi 13 novembre.

Les nuits très froides ont entrainé la formation rapide de glaces, particulièrement au quai de L'Isle-Verte. Afin de garantir la sécurité des passagers, de l'équipage et du navire, la STQ a dû prendre la décision d'arrêter le service ce jour même et s'excuse des inconvénients que cette situation peut occasionner.

Le service héliporté prendra le relais entre Cacouna et Notre-Dame-des-Sept-Douleurs à compter du mercredi 15 novembre, et ce, jusqu'à la formation du pont de glace. Le service sera offert comme les années précédentes les lundis, mercredis, vendredis et dimanches.

L'information sur le service est disponible sur le site internet traversiers.com sur la page de la traverse de l'Île-Verte dans l'onglet Service aérien, ainsi qu'auprès de la municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs au 418 898-3287.

La traverse de l'Île-Verte offre un service de traversier d'avril à novembre. Elle effectue plus de 1 200 traversées annuellement, avec près de 20 000 passagers et 7 000 véhicules transportés. Elle emploie sept personnes.