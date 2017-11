L’ECO : un nouvel espace partagé de travail collaboratif

Le 8 novembre a été inauguré au 75, rue de l’Hôtel-de-Ville à Rivière-du-Loup, le premier espace de travail collaboratif de type « coworking ». Ce sont 60 acteurs des milieux municipal, communautaire, entrepreneurial, éducatif, membres de l’ECO, bénévoles, représentants de la Station à Rimouski et de l’ETC à St-Germain, qui se sont déplacés pour visiter les locaux et faire du réseautage durant la soirée.

En fonction depuis 2 mois, et comptant une vingtaine de membres réguliers et occasionnels à son actif, l’Espace collaboratif ouvert (l’ECO) est un lieu de travail pour les travailleurs autonomes, professionnels et travailleurs sur la route. L’organisme offre en ce lieu différentes possibilités de location d’espace de bureaux fermés, d’espace de travail à aire ouverte, de salle de réunion et selon différents tarifs à l’heure, à la journée ou au mois.

«La réalité et les besoins des travailleurs autonomes ou des travailleurs sur la route est différente et à géométrie variable, selon les usagers. Ce ne sont pas tous les travailleurs autonomes en démarrage d’entreprise qui ont les moyens de se louer un bureau fermé à tous les jours. Toutefois, plusieurs peuvent avoir besoin de rencontrer des clients dans un endroit professionnel et avoir envie d’échanger avec des travailleurs vivant la même réalité de travail que la leur», explique Marie-Amélie Dubé, présidente de l’organisme et travailleuse autonome depuis 3 ans.

Un service de réservation d’espace est actuellement disponible en ligne sur www.ppeco.simplybook.me. La réservation est conseillée afin de ne pas vous présenter sur place et vous buter à des espaces complets et non-disponibles.

L’organisme est actuellement à la recherche de bénévoles pour assurer une présence continue à l’ECO. Vous êtes intéressés, contactez-nous via courriel à ppecordl@gmail.com.