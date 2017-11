Jeu Zoo Parc au Centre commercial Rivière-du-Loup

Dès aujourd’hui, le Centre commercial Rivière-du-Loup met à la disposition des familles et de leurs enfants «Jeu Zoo Parc», un parc d’animaux mécaniques qui sont disponibles en location durant le magasinage ou simplement pour le divertissement.

Ces animaux mécaniques peuvent supporter un poids allant jusqu’à 200 livres et votre enfant pourra vous suivre dans le mail sur son engin. Ce nouvel attrait est situé entre Mobile Snap et le service à la clientèle du centre commercial et il est disponible selon les heures d’ouverture du centre. Une douzaine d’animaux est à la disposition de la clientèle.

«Comme vous le savez, le Centre commercial Rivière-du-Loup a toujours pensé aux familles et aux petits et grands. Dès maintenant, les clients auront le privilège de magasiner tout en faisant plaisir à leurs enfants! » cite Guy Thibault, Directeur du centre commercial

Pour information, communiquez avec Nabil Chabbout au 581 337-2122. Il faut prévoir un montant de 5$ pour 10 minutes approximativement.