La Caisse de Rivière-du-Loup remet plus de 50 000 $ en dons et en bourses

Johanne Perron et Christian Pelletier, respectivement directrice générale par intérim et président de la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup, ont tenu un déjeuner rencontre dans le cadre de la Semaine de la coopération. L’évènement aura permis à des organismes et institutions de se partager 46 750 $ en dons, et à deux boursières de la Fondation Desjardins de recevoir des bourses totalisant 4 500 $.

De nouveau cette année, la thématique jeunesse était à l’honneur et a permis de regrouper les principaux intervenants du milieu qui œuvrent auprès des jeunes. D’emblée, les participants ont précisé à quel point les appuis financiers du milieu font la différence et permettent la poursuite de leurs activités, tout en constituant un apport au mieux-être et au développement de nos jeunes. Plusieurs ont profité de l’occasion pour saluer l’apport de la Caisse de Rivière-du-Loup au fil des ans.

De nouveau, plusieurs institutions d’enseignement ont pu bénéficier d’un appui financier de la Caisse : l’école internationale St-François-Xavier, les écoles Roy et Joly, l’école de Notre-Dame-du-Portage, l’École secondaire de Rivière-du-Loup, le Collège Notre-Dame (pour le projet PISE), la Commission scolaire (pour le Stade Premier Tech), le Cégep de Rivière-du-Loup, la Fondation du Cégep ainsi que l’UQAR.

D’autres partenaires, en marge du milieu de l’éducation, ont aussi reçu des contributions : la Maison de la Famille du Grand-Portage pour leur programme de parrainage scolaire, l ’Association coopérative d’économie familiale du Grand-Portage (ACEF) pour le programme Mes Finances mes choix, ainsi que la Fondation Desjardins, l’un des plus importants donateurs de bourses d’études au Québec.

La Caisse a aussi profité de cet évènement pour renouveler son appui aux clubs sociaux du milieu dont la mission est orientée vers la jeunesse. C’est notamment le cas du Club Optimiste, du Club Richelieu et des Vieux Loups. Des octrois financiers ont également été remis à Hockey Rivière-du-Loup ainsi qu’au Tournoi de hockey provincial Midget Desjardins.

Un moment fort de cette activité aura permis de présenter deux jeunes membres de la Caisse, toutes deux boursières de la Fondation Desjardins et étudiantes au niveau universitaire, et de leur remettre leur bourse respective : 3 000 $ pour Laurence Belzile et 1 500 $ pour Ann-Frédéric April. Celles-ci ont été sélectionnées parmi plus de 6 700 candidatures soumises à la Fondation Desjardins en 2017.

Le président de la Caisse a profité de l’occasion pour féliciter ces deux boursières et pour saluer l’engagement de nombreux acteurs du milieu qui militent auprès de notre jeunesse, plus particulièrement les organismes présents à ce déjeuner-rencontre. M. Pelletier conclut : «La Caisse est fière d’accompagner les jeunes de sa collectivité dans la poursuite de leurs rêves et de leurs passions. Ces appuis financiers totalisant plus de 50 000 $, et remis sous forme de dons et de bourses au bénéfice de notre jeunesse, c’est à toute notre collectivité que ça revient !»

Nous reconnaissons sur la photo : Christian Pelletier (Caisse), Édith Samson (Commission scolaire), Benjamin Paradis et Sylvie Soucy (École secondaire de Rivière-du-Loup), Linda Boudreau (Caisse), Yvan Ouellet (Écoles Roy et Joly), Karine Bernier (École St-François-Xavier), Jérémie Pouliot (Cégep), Laval Briand (Vieux Loups), Isabelle Dubé (Fondation du Cégep), Laurence Belzile (boursière), François Roussel (Club Richelieu), Carl Dubé (Collège Notre-Dame), Éric Jean (Club Optimiste), Bruno Pelletier (Hockey RDL et Tournoi Midget Desjardins), France Rousseau et Charles Goulet (Maison de la Famille) et Johanne Perron (Caisse).