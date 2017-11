L'école secondaire de Saint-Michel-du-Squatec est 8e au Québec

Le Journal de Québec a publié le 10 novembre son palmarès des meilleures écoles secondaires privées et publiques au Québec en fonction de la cote qui leur est accordée annuellement par l'Institut Fraser. L'école Vallée-des-Lacs de Saint-Michel-du-Squatec a obtenu une cote de 8,6, en faisant la 8e meilleure école publique au Québec sur 331 établissements.

La Vallée-des-Lacs est la seule à ne pas sélectionner ses élèves dans ce top 10 provincial. Elle est aussi la première école publique à apparaitre au haut de ce palmarès pour le Bas-Saint-Laurent. Elle conserve donc sa place privilégiée en tête du classement des écoles publiques de la région qu'elle avait obtenue en 2016, grâce à une cote de 7,6. L'institution de Saint-Michel-du-Squatec a donc fait un bond d'un point entier. Elle se classe toutefois en 2e place derrière le Collège Notre-Dame au Bas-Saint-Laurent.

Ce dernier n'est pas en reste et s'illustre d'ailleurs en première place au classement du Bas-Saint-Laurent, avec une cote de 8,8. C'est une augmentation de 0,2 point par rapport à l'an dernier. Le Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière (8,5) se trouve en 3e position au Bas-Saint-Laurent. L'école secondaire de Dégelis apparait en 4e position (6,5) et l'école secondaire de Cabano de Témiscouata-sur-le-Lac prend la 5e place avec une cote de 6,1.

La cote globale sur 10 de l'Institut Fraser se base sur les résultats des élèves aux épreuves du ministère de l'Éducation, et tient en compte également le taux de retard et l'écart entre les sexes. Un seul top 5 réunissant les établissements privés et publics est réalisé dans les régions où il y a moins de 4 écoles privées.

PALMARÈS DU BAS-SAINT-LAURENT

1. Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup (8,8) - Privé

2. Vallée-des-Lacs de Saint-Michel-du-Squatec (8,6)

3. Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière (8,5) - Privé

4. École secondaire de Dégelis (6,5)

5. École secondaire de Cabano de Témiscouata-sur-le-Lac (6,1)