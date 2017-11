L’Opération Nez rouge démarre en décembre à Rivière-du-Loup

De retour pour une 27e année d’activités dans la MRC de Rivière-du-Loup, l’Opération Nez rouge, qui vise à contrer la conduite avec les facultés affaiblies, se tiendra tous les vendredis et samedis à partir du 1er décembre prochain. Déjà, le Club Optimiste de Rivière-du-Loup est à la recherche de diverses équipes de bénévoles qui permettront à cette initiative de connaitre encore une fois un succès.

L’an dernier, 440 bénévoles ont donné de leur temps à l’Opération Nez rouge de la MRC de Rivière-du-Loup, pour un total de 18 419 kilomètres parcourus par 120 équipes lors de 758 sorties pendant 10 soirées de festivités. Les couts d’essence défrayés par l’organisation s’élèvent à 3 459 $ pour l’an dernier seulement. De plus, un montant de 6 150 $ a été remis à 12 organismes de jeunes du milieu grâce aux dons des utilisateurs du service d’Opération Nez rouge.

Le Club Optimiste de Rivière-du-Loup a donc lancé une invitation le 9 novembre à tous les organismes, entreprises, associations, clubs sociaux ou sportifs à s’engager pour l’Opération Nez rouge et son service de raccompagnement, que ce soit en tant que partenaires ou encore comme bénévoles.

«Ce serait dommage qu’un accident arrive en raison d’une négligence. On invite la population à donner leur nom et du temps pour la cause. Si on ne sauve qu’une seule vie pendant ces soirées, ce sera une réussite», a commenté la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet.

C’est Marc Malenfant du Snack Bar D’Amours qui a été nommé président d’honneur de la campagne cette année. Il prêtera encore une fois le local de son restaurant pour la transformer en centrale d’Opération Nez rouge dans la MRC de Rivière-du-Loup.

«Chaque soirée demande l’implication d’environ 50 bénévoles. Ça fonctionne encore mieux quand nous avons plus de bénévoles», a lancé Isidore Charron, coordonnateur pour Opération Nez Rouge. Il est possible d’offrir vos services en contactant Marcel Aubut au 418-868-8644 ou encore Isidore Charron au 418-862-2996. À partir du 29 novembre, le numéro de la centrale sera officiellement mis en service : 418-868-0808.

L’implication de la Société d’assurance automobile du Québec avec une organisation telle que l’Opération Nez rouge n’est pas étrangère aux bilans routiers des dernières années. Selon les données colligées par la SAAQ, la proportion des conducteurs avec de l’alcool dans le sang parmi les conducteurs décédés ayant subi un test d’alcoolémie de 2011 à 2015 est de 42,3 % au Bas-Saint-Laurent.