Une activité d’Halloween qui connait un succès monstre

Les 27, 28 et 31 octobre dernier, le Comité sociable, composé de membres du Club Optimiste du quartier Notre-Dame-du-Lac et de citoyens impliqués de Témiscouata-sur-le-Lac, a organisé une activité s’adressant aux enfants du primaire, aux ados ainsi qu’au reste de la communauté. Au final, près de 600 participants ont arboré leur plus beau costume pour s’amuser et contempler la salle hantée réalisée à la salle du Détour.

En effet, le 27 octobre, les ados ont eu droit à un DJ sur place ainsi que plusieurs surprises, et ce, à un prix dérisoire. Le 28 octobre, ce fut au tour de la communauté à s’amuser où un DJ et un bar à poutine étaient offerts. Enfin, le 31 octobre, les écoles primaires des quartiers Notre-Dame-du-Lac et Cabano ainsi que Saint-Eusèbe ont pu en profiter pour fêter l’Halloween avec leurs camarades à la salle hantée. D’ailleurs, pour l’évènement, plusieurs d’entre eux avaient fabriqué des dessins pour agrémenter la salle.

Lors de cette journée, la mascotte de la Patpatrouille était sur place et les pompiers de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac sont également venus sensibiliser les enfants aux règles de sécurité pour la collecte de bonbons le soir. De plus, les comités OPP de chaque école avaient préparé des collations ayant bien sûr pour thématique l’Halloween.

Pour une première année, le comité organisateur s’est dit très satisfait de toutes les célébrations et celui-ci a manifesté son intérêt à refaire une telle activité l’an prochain. On mentionne que les commentaires ont été très positifs autant pour les jeunes que les moins jeunes en regard à la programmation ainsi qu’aux décors.

D’ailleurs, cette belle activité offerte à la communauté a été rendue possible grâce à la généreuse contribution du Transport Pascal Ouellet qui a transporté les enfants le 31 octobre, de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac et du Club Richelieu du quartier Notre-Dame-du-Lac. «Nous aimerions les remercier grandement. Nous tenons également à remercier les comités OPP de chaque école pour les collations offertes aux enfants», a-t-on indiqué.