Un colloque en sécurité civile à Pohénégamook

Pohénégamook sera de nouveau l’hôte d’un important colloque portant sur la sécurité civile, le 3 février prochain. L’évènement est notamment organisé par l’Association des pompiers de l’Est-du-Québec et proposera conférences, ateliers et mises en situation.

Ce rendez-vous annuel aura lieu à l’Auberge La Villa Des Frontières entre 8 h et 17 h. Au programme : une formation intitulée «Planification en sécurité civile» sera donnée par un formateur accrédité par le Ministère de la sécurité publique du Québec, également partenaire.

«L'expérience démontre qu'aucune municipalité n'est à l'abri d'un sinistre, d'où l'importance de planifier des mesures d'urgence pour y faire face. L'objectif de la planification de la sécurité civile est de susciter une coopération permettant la coordination des plans de mesures d'urgence. Elle vise aussi à rendre la municipalité capable d'intervenir adéquatement pour assurer la sécurité des personnes et la sauvegarde des biens avant, pendant et après un sinistre», a-t-on indiqué par communiqué.

Les directeurs des services incendies, coordonnateurs des mesures d’urgence, maires et conseillers municipaux sont ainsi invités à participer à cette journée où les objectifs de cette formation sont permettre aux participants de se familiariser avec les procédés et outils pertinents à la mise en place et à la gestion d’un centre de coordination.

Les inscriptions et les paiements doivent être complétés avant les cinq (5) jours ouvrables avant la tenue de l’atelier. Le coût de cette journée est de 340 $ incluant la formation, le repas du midi ainsi que les pauses-café. À noter que vous devez faire le paiement à l’attention de l’APEQ avant le 29 janvier 2018.

Veuillez confirmer votre présence auprès de Johanne Brousseau au 418-854-1509 ou par courrier électronique : johanne.brousseau@videotron.ca