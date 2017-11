Tourisme Témiscouata sollicite les organismes et les entreprises

La MRC de Témiscouata invite les organismes et les entreprises touristiques à adhérer à Tourisme Témiscouata pour l’année 2018. Que ce soit dans le secteur des attraits et des évènements, de l’hébergement, de la restauration ou des commerces de services, les membres profitent d’une visibilité privilégiée dans les outils promotionnels incontournables de la région.

En faisant partie du réseau, ils contribuent aussi à accroitre le rayonnement et la notoriété du Témiscouata comme destination touristique de choix au Québec. Le cout de la cotisation annuelle est de 175 $ pour les entreprises et de 125 $ pour les organismes à but non lucratif, les attraits touristiques, les gites et résidences de tourisme d’une unité.

«Nous sommes fiers et heureux de pouvoir compter chaque année sur plus d’une centaine de membres» souligne Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata. «Nous remercions tous ceux et celles qui nous soutiennent dans ces actions de promotion communes. C’est en étant complémentaires dans l’offre touristique et en travaillant ensemble, que nous pouvons nous démarquer pour attirer les visiteurs chez nous et maximiser les retombées.»

Cette participation donne notamment droit à une visibilité sur le site Internet officiel www.tourismetemiscouata.qc.ca, une mention dans la brochure touristique officielle, une mention dans la brochure touristique anglophone et diffusion de nouveautés dans la section «nouvelles» du site Internet, sur le compte Twitter, Instagram ainsi que sur la page Facebook de Tourisme Témiscouata qui compte près de 7 000 adeptes.

Tourisme Témiscouata a effectué plus de 150 000 $ en placements publicitaires en 2017.

Pour vous informer ou pour vous inscrire, communiquez avec Claudine Boucher, conseillère en communication et en promotion touristique à la MRC de Témiscouata au 418-899-6725 ou par courriel : cboucher@mrctemis.ca.