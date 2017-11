Au tour de l’horloge d’être sous le feu des projecteurs

Dans le cadre des célébrations du 100e anniversaire de l’hôtel de ville de Rivière-du-Loup, le projecteur se tourne maintenant vers la tour de l’horloge, qui sera illuminée à compter du 8 novembre pour souligner son centenaire.

Si l’hôtel de ville a été inauguré le 23 septembre 1917, c’est un peu plus tard, soit le 8 novembre, que s’effectuaient les premiers tours des rouages de l’horloge. Celle-ci a été activée à 15 h 56 précisément par Joseph-Henri Pelletier, horloger, et son pendule martèle depuis chaque seconde de l’histoire louperivoise. Qualifiée de «panache centenaire» par le maitre horloger André Viger, la tour de l’horloge bénéficiera d’une mise en lumière architecturale pour célébrer ses 100 ans.

Les citoyens sont conviés à assister à la première illumination dynamique, le 8 novembre. De nombreux points de vue sur la tour sont possibles, mais aux premières loges, sur le terrain de l’hôtel de ville, une courte cérémonie de lancement officiel aura lieu à 19 h et du chocolat chaud sera servi à l’assistance.

Une illumination dynamique sera ensuite effectuée tous les soirs du 9 au 14 novembre sur le coup de 19 h, qui se terminera par une mise en lumière de couleur différente chaque fois.

Après cette sortie plus flamboyante, la tour sera généralement illuminée par des teintes plus sobres. Des mises en lumière spécifiques pourront être effectuées pour marquer des évènements d’envergure et certaines journées thématiques.