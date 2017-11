Le 5 à 7 sushis et tapas permet d'amasser 44 265 $

Le 6e évènement 5 à 7 sushis et tapas au profit de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC (Cœur + AVC), région Bas-Saint-Laurent et Gaspésie, s'est tenu le 24 octobre au Best Western Plus Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup. L'objectif d'amasser 25 000$ cette année a été surpassé, avec un montant total de 44 265 $.

Sous la présidence d’honneur de Nicolas Morin, propriétaire du Symposium Resto Boutique et franchisé Yuzu sushi Rivière-du-Loup, cette soirée se déroulait sous le thème de la campagne de sensibilisation VITE sur les signes de l’AVC, VITE pour Visage, Incapacité, Trouble de la parole et Extrême urgence.

Tous les participants étaient invités à porter un vêtement ou un accessoire rouge lors de la soirée pour souligner leur appui à la santé du cœur. Aussi, en plus de profiter d’une dégustation de bouchées variées (sushis et tapas), ils ont pu participer au tirage de prix de présence offerts par le Best Western Plus Hôtel Levesque, le Centre de Santé L’Estuaire 2010, Fortier Solutions sans fil, Le Centre du Radio Enr., Molson Coors et Verbois Inc.