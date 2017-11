Offrez un cadeau de Noël à un enfant de la MRC des Basques

À l’occasion de Noël, on vous offre l’occasion de faire briller les petits yeux de certains enfants de la MRC des Basques, de réchauffer leur cœur et de leur montrer qu’ils sont des citoyens importants pour la communauté. L’an dernier, 61 enfants ont pu bénéficier de la grande générosité de parrains et marraines. Ils ont reçu un cadeau souhaité grâce à cette nouvelle initiative.

Pour une quatrième année la formule de parrainage vous est proposée dont l’objectif ultime est de mieux répondre aux souhaits de l’enfant. Ce concept consiste à recruter des parrains et des marraines afin qu’ils puissent agir à titre de Père Noël. L’enfant accompagné d’un de ses parents ou tuteur fera un dessin et/ou écrira une lettre au Père Noël nous disant ce qu’il souhaite recevoir sous l’arbre cette année.

Vous pouvez parrainer un enfant seul ou en groupe (collègues, parents, amis, etc.). Pour parrainer un enfant, il vous suffit d’effectuer l’achat d’un cadeau d’une valeur de 20 $ à 40 $, selon la demande de l’enfant, l’emballer et le remettre à la Maison de la Famille des Basques ou d’effectuer un don de votre choix afin que le comité puisse faire l’achat du cadeau demandé de la part de l’enfant.

Un arbre de Noël sera installé dans les locaux de la Maison de la Famille des Basques et décoré de flocons de neige. On invite les gens à venir piger un flocon où est inscrit le sexe et l’âge de l’enfant à parrainer incluant ses souhaits écrits au Père Noël et ce, entre le mardi 28 novembre et le mercredi 6 décembre. Par la suite, quelques Pères Noël participeront à la distribution des cadeaux directement dans les familles.

Vous avez de l’intérêt? On vous invite à communiquer avec l’équipe de la Maison de la Famille des Basques au 418 851-2662 avant le 6 décembre. Un membre de l’équipe se fera un plaisir de vous expliquer la marche à suivre.