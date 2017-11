Le KRTB bien représenté sur le podium au Gala Reconnaissance «Coup de cœur»

Plus de 180 personnes étaient réunies le samedi 4 novembre à l’occasion du dixième Gala reconnaissance « Coup de cœur » du Bas-Saint-Laurent afin de reconnaître le travail et l’implication d’hommes et de femmes pour l’agriculture. Cet événement de prestige était présenté au Golf Les Saules à Rimouski.

C’est le Syndicat des agricultrices du Bas-Saint-Laurent, présidé par Nancy Caron, qui en était le maître d’œuvre. La présidente d’honneur, Yvon Plourde, a démontré l’importance de l’agriculture et de l’agroalimentaire au plan socioéconomique et pour l’occupation du territoire bas-laurentien.

Des remerciements ont été exprimés aux propriétaires des fermes hôtesses de la journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec, offerte au grand public le dimanche 10 septembre dernier. Les entreprises Ferme L’Abitibienne de Saint-Mathieu et La Vallée de la Framboise de Val-Brillant ont accueilli des milliers de visiteurs à cette occasion.

RÉCIPIENDAIRES

Huit grands titres ont été décernés au cours de la soirée. Celui de la relève agricole a été attribué à Luce-Maude Gendreau, du Domaine Vert-Forêt d’Auclair.

Le Prix reconnaissance à une personne partenaire-ressource a été remis à Christian Morais, directeur de comptes marché agricole pour la région de Rivière-du-Loup et des Basques.

Le Prix démarrage d’entreprise a été remis à Nicolas April et Nadia Bernier de la Ferme Nicodia de Sainte-Rita.

Le Prix agricultrice accomplie a été décerné à Rita Rodrigue Tremblay de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Les autres honneurs de ce 10e Gala Reconnaissance « Coup de cœur » du Bas-Saint-Laurent ont réservés à Jean Côté, de Ferme Blanco de Sainte-Luce, pour son implication sociale, à Carole Couture de Causapscal, Prix transfert au féminin, à la famille Yvon Bélanger de Saint-Ulric de Matane, Prix famille agricole de l’année.

Enfin, c’est Cynthia Coulombe de Ferme La Croisée de Saint-Fabien qui a reçu le prix très convoité d’agricultrice de l’année 2017.