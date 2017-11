Portes ouvertes sur la généalogie

Le samedi 18 novembre, la population est conviée à des portes ouvertes organisées dans le cadre de la Semaine nationale de la généalogie. Des bénévoles accueilleront les personnes de 9 h jusqu’à 16 h à la Maison de la culture, l’accès se fait par la porte arrière du 67, rue du Rocher à Rivière-du-Loup.

Venez découvrir vos ancêtres en utilisant les bases de données, les nombreux répertoires et monographies paroissiales qui sont accessibles à la Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup. Il s’agit d’une excellente occasion de vous familiariser avec toutes les ressources publiées en histoire, en patrimoine et en généalogie que recèlent les différentes bibliothèques.

Des bénévoles généalogistes seront là pour vous guider dans vos recherches et répondre à vos questions. Une pause est prévue entre 12 et 13 h pour ceux qui apporteront leur lunch et permettra d’échanger entre les personnes présentes.

L’activité est gratuite. Pour des informations supplémentaires, appelez au 418-867-6604 ou par courriel : mireille@lagace.org