Une exposition scientifique nationale s’invite au Cégep de Rivière-du-Loup

Les 13 et 14 novembre prochains, la ville de Rivière-du-Loup sera l’une des six villes québécoises hôtes de l’exposition scientifique «Le pouvoir des idées». Avec une programmation de pointe en sciences, technologie, génie et mathématiques, cet évènement interactif réalisé par l’Institut Périmètre et Actua présente aux jeunes l’incroyable capacité qu’a l’esprit humain de poser des questions, de fabriquer et d’innover.

Les visiteurs pourront découvrir la véritable histoire des plus grands penseurs scientifiques en se plongeant dans le mur des idées interactif. Les ondes radio invisibles pourront également être visualisées, comme Hertz l’a fait il y a plus de 100 ans.

Comment la limite de vitesse du cosmos nous aide-t-elle à remonter jusqu’au commencement de l’univers? Cette présentation interactive intitulée «Voir dans le passé» expliquera pourquoi les extraterrestres observant la Terre pourraient encore y voir des dinosaures.

Les scientifiques espèrent voir les trous noirs supermassifs situés au centre de notre galaxie à l’aide du télescope grand comme la Terre appelé Horizon des évènements. En visant un point précis du ciel nocturne avec de petits télescopes, les visiteurs pourront se placer au bord d’un trou noir et voir leurs jambes devenir des spaghettis.

Une expérience du grand collisionneur de hadrons, la machine la plus complexe sur notre planète, exige à elle seule 3 000 scientifiques de 174 institutions et de 34 pays. L’exposition permettra d’explorer le grand collisionneur et de visionner un enregistrement prouvant l’existence du boson de Higgs.

Toute la population est invitée le lundi 13 novembre, entre 18 h et 20 h, au Cégep de Rivière-du-Loup, au 80 rue Frontenac pour visiter cette exposition.