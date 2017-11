Prendre la parole pour propulser ses affaires

À la suite des résultats d’un sondage adressé aux 150 participantes lors du quatrième colloque régional de Femmessor Québec, bureau du Bas-Saint-Laurent qui se tenait à Rimouski en juin dernier, un besoin de formation en lien avec la communication efficace en affaires a été détecté auprès des femmes entrepreneures de la région.

Dans un souci de répondre à ce besoin, Femmessor Québec, bureau du Bas-Saint-Laurent, offrira une formation sur la prise de parole efficace en affaires le mardi le 28 novembre prochain à Rivière-du-Loup. Cette activité se déroulera de 8 h 30 à 16 h 30 à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup.

La formation

Le «pitch d’affaires», le réseautage et la prise de parole en public seront les sujets abordés. Comment prendre la parole avec impact? Comment communiquer efficacement son message? Comment se démarquer tout en restant authentique? Comment apprivoiser le trac associé à la prise de parole en public? Comment livrer son message en toute confiance et de façon convaincante?

La formation «Prenez la parole, propulsez vos affaires» permettra aux participantes de répondre à toutes ces questions par des exemples concrets, des trucs et des outils, en plus d’améliorer leur confiance en soi. Animée par deux formateurs dynamiques de la firme Communication Futée, seulement 50 places sont disponibles pour cette activité. Il est possible de s’y inscrire sur le site web : femmessor.com