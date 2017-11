Du côté des candidats défaits

La victoire de Sylvie Vignet a mis un terme à une rude campagne électorale où les adversaires ne se sont pas fait de cadeaux à Rivière-du-Loup. Gaétan Gamache et Pierre Levesque souhaitent maintenant le meilleur à la nouvelle mairesse, eux qui comptent tous les deux privilégier le temps en famille dans les semaines à venir.

Si la campagne a été particulièrement difficile pour tous les candidats, elle l’a sans doute été encore davantage pour le maire sortant Gaétan Gamache et pour ses proches. C’est d’ailleurs un homme proche de ses émotions qui s’est présenté aux médias, une fois le sort jeté, vers 22h.

«La politique étant ce qu’elle est, je dois maintenant dire bravo à Mme Vignet. La démocratie a parlé, les citoyens se sont exprimés, et c’est le principal. Aujourd’hui, je quitte la tête haute et je suis serein dans tout ça», a-t-il déclaré.

M. Gamache s’est dit fier d’avoir été maire de Rivière-du-Loup, une tâche à laquelle il s’est consacré à 100 % et grâce à quoi il s’est «fait des amis partout au Québec». Il assure laisser la Ville dans une situation enviable financièrement. «Les gens qui sont en place aujourd’hui ont une ville avec des finances très saines et de beaux projets à venir. Je suis fier du bilan que nous avons présenté au terme de nos quatre ans», a-t-il lancé.

Le maire sortant n’a pas caché avoir été écorché par les dernières semaines. Jamais il ne s’attendait à une campagne comme celle-là. «Ç’a été difficile, une campagne électorale compliquée, où toute sorte de truc qu’une personne ne veut pas vivre se sont produits. Les attaques personnelles et physiques, c’est du jamais vu. Je ne me suis pas lancé en politique pour cela.»

Est-ce la fin de sa carrière politique? «Je veux encore servir les citoyens, mais je vais prendre le temps de me reposer et je verrai par la suite de quelle façon je peux m’impliquer. J’ai encore le goût de travailler», a-t-il assuré. «Chose certaine, vous ne verrai pas Gaétan Gamache jouer aux belles-mères.»

PIERRE LEVESQUE DÉÇU

De son côté, Pierre Lévesque est passé tout près du but convoité, mais il lui aura manqué près de 400 voix. Visiblement déçu, le directeur général de l’organisme Rivière-du-Loup en spectacles estime néanmoins avoir connu une bonne campagne et il est fier du travail accompli.

«Une campagne, c’est beaucoup d’énergie, de temps et d’implication. On va maintenant retourner dans nos quartiers et recharger nos batteries», a-t-il partagé. «Je tiens à remercier les gens. Ils ont été quand même très nombreux à avoir voté pour nous. Je suis très fier de la campagne et des idées dont on a fait la promotion. J’ai aussi fait de très belles rencontres.»

Selon le candidat, l’issue de l’élection ne laisse aucun doute : les Louperivois voulaient du changement. Une offre que proposaient Sylvie Vignet et lui-même. «On le savait que nous représentions tous les deux cet esprit-là. Les votes illustrent aujourd’hui un désir de changement marquant. Pour nous, ça y était presque. Je tiens à féliciter Mme Vignet pour sa victoire.»

Pierre Levesque prendra maintenant aussi du temps pour lui et pour ses proches. «La vie continue, je retourne à mes spectacles avec le sentiment du devoir accompli.»