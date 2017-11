Rivière-du-Loup : Sylvie Vignet aux commandes

Les électeurs souhaitaient du changement à la Ville de Rivière-du-Loup et ils se le sont offert, ce dimanche 5 novembre, alors que la candidate Sylvie Vignet a détrôné le maire sortant Gaétan Gamache en récoltant 43 % des voix. Élue mairesse, elle seconde ainsi à Denise Levesque qui a été la toute première femme à occuper ce poste à Rivière-du-Loup.

Sylvie Vignet a été à l’avant du début à la fin de cette soirée électorale. Après le dépouillement des 64 boîtes de scrutin, Mme Vignet a remporté la victoire sur Pierre Levesque avec 3 396 votes contre 3 008 (38 %) pour une majorité de 388 voix. Gaétan Gamache ferme la marche avec un retard important alors qu'il n’a obtenu que 1 566 voix (20 %). Notons que la moitié des Louperivois ont exercé leur droit de vote, alors que le taux de participation s’est élevé à 50,25 %.

«Aujourd’hui, les citoyens ont été clairs; ils nous ont indiqué qu’ils voulaient qu’on regarde de l’avant, qu’ils sont tannés des chicanes et du chialage. Les gens veulent qu’on avance de façon certaine et dans la bonne humeur. On est prêts!», a lancé la nouvelle mairesse, quelques minutes à peine après sa victoire.

Sylvie Vignet a été chaudement applaudie par l’assistance réunie à la salle du conseil municipal alors qu’il restait encore deux boites de votes à ouvrir. Peu importe, les jeux étaient faits. Son équipe, formé d’une dizaine de personnes, s’est exclamée. C’était la fête.

«Vous savez, je voulais me lancer en 2013, mais les circonstances n’étaient pas bonnes. Aujourd’hui, je suis contente d’avoir vécu les quatre dernières années. Elles m’ont appris énormément et m’ont montré quoi ne pas faire. Je vais être bonne!», a-t-elle mentionné, tout sourire.

Si la campagne a été marquée par un ton acrimonieux parsemé d’attaques, Sylvie Vignet n’a pas voulu entrer dans ce jeu. Elle s’en félicite d’ailleurs, elle qui souhaitait un débat d’idées. La nouvelle première magistrate de Rivière-du-Loup s’est aussi basée sur son expérience et ses années d’implication afin de gagner la confiance des électeurs.

«J’ai gagé sur une campagne qui n’était pas de salissage et durant laquelle on dit la vérité aux citoyens, avec sincérité et respect. Je crois que cela à jouer à mon avantage finalement (…) Maintenant, dès que possible, je souhaite rencontrer les élus pour se donner des orientations très claires. Je veux mettre les bases d’une belle entente.»

«UNE GRANDE FIERTÉ»

Tout comme c’était le cas au cours du dernier mandat, Sylvie Vignet s’apprête donc à faire partie d’une équipe d’hommes. Elle était d’ailleurs la seule femme candidate aux élections municipales de Rivière-du-Loup. Élue mairesse, elle suit maintenant les pas de Denise Levesque qui a ouvert la voie entre 1991 et 1999.

«C’est une grande fierté pour moi, vraiment. J’ai toujours dit que les femmes avaient une place à prendre dans le milieu municipal. Je crois que je l’ai prise de belle façon. Mes fils sont fiers et pour moi, ça vaut énormément.»

Présente, Denise Levesque était visiblement touchée par la victoire de Sylvie Vignet, une femme en qui elle avait confiance «depuis le début». «Ça fait des années que je la connais. Ensemble, on a fait beaucoup de chemin, on a mis sur pied le Réseau des femmes professionnelles», s’est-elle rappelé. «On a cheminé et je l’ai encouragé à s’impliquer en politique municipale. Elle l’a fait avec succès. Je lui fait confiance à 100 %!»

Selon Mme Levesque, Sylvie Vignet sera une mairesse sur laquelle les citoyens pourront compter. «C’est une femme d’équipe, une femme de gros bon sens et c’est une femme honnête et respectée (…) Je crois qu’elle est près des citoyens. Elle va comprendre leurs besoins et je suis certaine qu’elle va les écouter.»

CONSEIL MUNICIPAL

Les citoyens de Rivière-du-Loup seront représentés par des conseillers d’expérience, mais aussi par de nouveaux venus dans le monde municipal au cours des prochaines années. Au poste du district de St-Patrice, Nelson Lepage l’a emporté facilement sur le conseiller sortant Jérémie Pouliot en obtenant 949 voix contre 506 pour son adversaire.

Dans le district de La Plaine, le conseiller sortant Gérald Plourde est sorti victorieux avec une courte majorité de 23 voix, avec 511 votes sur son plus proche adversaire, Daniel Levasseur. Dans le district de l'Estuaire, Steeve Drapeau l’a emporté lui aussi avec une mince avance de 55 voix sur son adversaire Denis Michaud. Enfin, dans le district Fraserville, le conseiller Jacques Minville a été réélu avec un franche avance de 594 voix devant Daniel Lévesque.

Rappelons qu’André Beaulieu dans le district de la Plaine et Mario Bastille dans le district de la Rivière avaient été élus sans opposition.

L’assermentation officielle du nouveau conseil municipal se fera le 13 novembre prochain.