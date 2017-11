Le défilé de Noël chez nous en images [PHOTOS]

C'est samedi soir devant une foule de jeunes et moins jeunes présents au centre-ville de Rivière-du-Loup que s'est déroulé le traditionnel défilé du Père-Noël de Noël chez Nous. Une trentaine de chars allégoriques ont paradé au plus grand plaisir de tous.

Une fois encore, une importante foule s’était massée le long des rues Lafontaine, Hôtel-de-Ville, Joly et Desjardins pour assister à la 14e parade de Noël chez nous à Rivière-du-Loup. Le thermomètre n’a d’ailleurs pas chuté sous zéro, ce qui a permis à tous d’apprécier la féérie du moment.

DIMANCHE

Le départ du Père-Noël en direction du Pôle Nord se fera le dimanche 5 novembre à 16 h 30. Pour l’occasion, d’impressionnants feux d’artifices marqueront son départ derrière le Centre commercial Rivière-du-Loup. D’ici là, de nombreuses activités sont proposées.

Outre le brunch musical de Noël, qui a lieu de 10 h à 12 h, le marché de Noël accueillera les visiteurs sous le grand chapiteau entre 10 h et 16 h 30. Plusieurs dizaines d’exposants vous attendent avec des bijoux, des vêtements, des délicatesses pour le palais, des objets coup de cœur et beaucoup plus.

Mais le rendez-vous que petits et grands ne voudront pas manquer est sans doute le dernier rendez-vous, à compter de 13 h avec le Père-Noël, suivi des feux d’artifice.