Le thème «Libère et réalise tes idées au Témiscouata» est de retour cette année pour souligner la troisième édition de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat du 13 au 19 novembre prochain. Les entrepreneur.es qui souhaitent assurer la relève d’une entreprise ou les personnes qui rêvent de démarrer leur propre entreprise auront l’occasion, au cours de cette semaine, de participer à différentes activités pour faciliter la concrétisation de leur projet.

Pour Vallier Daigle, président de la SADC de Témiscouata, la troisième édition témiscouataine de cette semaine est significative : «Les entrepreneur.es du Témiscouata sont des créateurs de richesse par leur sens de l’innovation et leur détermination. La relève entrepreneuriale et le démarrage d’entreprise seront d’ailleurs célébrés lors du 26e Gala de l’Entreprise du Témiscouata ce 18 novembre à Dégelis.» Il conclut en disant que : «La SADC de Témiscouata est fière d’être associée à cette action de sensibilisation avec ses différents partenaires.»

Pour le président de la Chambre de Commerce du Témiscouata, Daniel Brousseau : «Cette semaine thématique permet de rejoindre aussi, les élus municipaux, les parents, le personnel enseignant et non enseignant et de favoriser le développement de l’entrepreneuriat jeunesse ici au Témiscouata.»

PROGRAMMATION

Neuf organismes socioéconomiques du Témiscouata se sont associés à la SADC de Témiscouata pour élaborer le programme de la semaine qui débutera le 13 novembre avec un 5 à 7 d’ouverture bien spécial qui fera honneur aux différents partenaires et fournisseurs du projet Maison Amalgame. Cette maison 100% témiscouataine représente bien l’esprit de coopération des gens d’affaires d’ici. S’en suivront différents ateliers qui aborderont des thèmes tels que le transfert des entreprises, les nouvelles tendances en développement organisationnel et les trucs et astuces pour monter un plan d’affaires. Quatre propriétaires d’entreprises rencontreront également les jeunes du deuxième cycle des trois écoles secondaires du Témiscouata.

Enfin, la Semaine culminera avec le 26e Gala de l’Entreprise du Témiscouata qui se déroulera le 18 novembre en soirée lors de laquelle vingt-sept entreprises qui, au cours des douze derniers mois, ont décidé de prendre la relève ou de démarrer une entreprise. La MRC de Témiscouata est heureuse de s’associer à cette initiative visant à encourager tous ceux et celles qui ont un rêve, à concrétiser leur projet.

La Semaine mondiale de l’entrepreneuriat au Témiscouata est promue principalement par la SADC de Témiscouata, la MRC de Témiscouata, le Centre local d’emploi de Témiscouata, le Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata et la Table d’action en entrepreneuriat du Bas-Saint-Laurent. Pour plus d’information sur la programmation ou pour inscription aux activités, veuillez appeler à la SADC de Témiscouata au 418 899-0808 poste 116 ou consultez le site web www.sadctemiscouata.com.