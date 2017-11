La maison Amalgame pour exporter le Témiscouata

Le bois et l’ardoise du Témiscouata servent à sa construction. Plusieurs entreprises partenaires de la région y mettent leur touche. «Avec le concept de maison Amalgame, nous exportons nos forces d’ici», a résumé Stéphane April, président-directeur général de Batitech à Témiscouata-sur-le-Lac.

Six entreprises du Témiscouata s’allient pour bâtir la maison Amalgame. Elle a d’abord été conçue par l’Atelier Créatif de Témiscouata-sur-le-Lac et ce, autant au niveau des plans intérieurs et extérieurs de la maison que pour le choix de matériaux et de la décoration.

Glendyne de Saint-Marc-du-Lac-Long fournit l’ardoise pour le cachet riche et naturel de la maison. Tremtech de Témiscouata-sur-le-Lac procure une partie des lambris de bois intérieur ainsi que les planchers et les moulures. Le Groupe Lebel, manufacturier de bois d'œuvre qui opère des usines au Témiscouata, fournit la très grande majorité du bois que l’on retrouve dans la maison.

Récupénergie de Pohénégamook est le concepteur du système de chauffage et climatisation de la maison qui offre un rendement énergétique de 20 à 25 % supérieur à une maison conventionnelle. Une dizaine de fournisseurs locaux offrent également leurs produits et services dans la réalisation de cette maison de 780 pieds carrés.

On la qualifie de grande petite maison. Elle compte notamment une chambre et une autre pièce multifonctionnelle qui peut être convertie en deuxième chambre. Il y a moins de pieds carrés qu’une maison traditionnelle mais des aires ouvertes qui lui donnent un look intéressant. Du bois de tremble pour les murs, des planchers de bois et d’ardoise, des plafonds en épinette, un revêtement extérieur en ardoise et en aluminium, de l’isolation avec une laine de roche, un chauffage central avec échangeur d’air et climatiseur, voilà certaines caractéristiques qui font de cette maison un produit différent. «C’est une maison qui me représente bien», a indiqué Sophie Côté, la première acheteuse d’une maison Amalgame.

Le concept a été présenté à l’Expo-Habitat de Québec. «Ce n’est pas une mini-maison, notre petite maison est acceptée dans toutes les municipalités du Québec. On parle d’un concept, on peut l’appliquer à une maison plus grande», a précisé M. April. Le prix de vente de la maison modèle de 780 pieds carrés est de 135 000 $, livrée partout au Québec. Les taxes ne sont pas comprises dans ce montant de même que l’achat du terrain et les travaux d’excavation et pour les fondations.

Ce projet a été rendu possible également grâce à l’apport de partenaires publics : la MRC de Témiscouata, la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac, la SADC de Témiscouata, la Corporation Avantages Témiscouata et le Réseau Forêt-Bois-Matériaux de Témiscouata.