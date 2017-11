Gaétan Gamache propose un deuxième pont pour rallier St-Ludger

Le quartier St-Ludger vit des problèmes de congestion depuis de nombreuses années à la hauteur de la rue St-Magloire jusqu’au chemin des Raymond. Le maire sortant, Gaétan Gamache propose donc, s’il est réélu le 5 novembre, de construire un pont qui viendrait relier la rue Lafontaine au nord de la pharmacie Familiprix située face à l’intersection des rues Témiscouata et Soucy quitte à exproprier l’entreprise Supérieur Propane.

S’il est incapable de chiffrer l’investissement, Gaétan Gamache rappelle que les travaux de restauration du pont D’Amours pourraient en partie venir financer ce deuxième lien. «Les travaux pourront nous aider dans une négociation avec le ministère des Transports. On sait que dans le parc Cartier, lors de la réparation du pont, il y a eu la construction d’un pont parallèle qui a couté beaucoup d’argent. Il y a une fenêtre pour se servir de la réfection du pont D’Amours pour évaluer si on ne pourrait pas se servir de ces sous-là pour financer le pont»

Si l’arrimage de ce deuxième pont avait lieu au nord de la pharmacie, sur la rue Témiscouata, le point d’ancrage sur la rue Lafontaine devrait se faire entre la gare et l’usine de l’entreprise F.F. Soucy et devra enjamber non seulement la rivière, mais la voie ferrée. Amené par Info Dimanche à préciser le lieu précis, le candidat a ciblé le secteur actuellement occupé par l’entreprise Supérieur Propane.

«On sait que Supérieur Propane est un commerce qu’il faudra rencontrer. Est-ce qu’il y aura expropriation ? C’est un élément qui sera envisagé. Il y a quand même peu d’expropriation à faire dans ce projet-là et ça sera envisagé. J’ai travaillé longtemps à Rimouski et vous savez, on traverse la voie ferrée à quelques reprises, ça se fait, c’est réalisable.»

Gaétan Gamache souligne qu’il mettra en place une équipe spécialisée en vue de la réalisation de ce deuxième pont, une équipe qui comprendra des spécialistes des transports, notamment l’ingénieur municipal que ceux du CN. «Il faut pallier au problème de congestion entre le quartier St-Ludger et le quartier St-François. Il faut rendre la circulation plus fluide et déplacer le trafic sur deux tronçons. En même temps, sur la rue Témiscouata, ça va permettre de libérer une artère de transit qui va nous donner une meilleure fluidité et un lieu plus sécuritaire à la fois pour les piétons et pour les cyclistes.

Le candidat rappelle que le développement de nombreuses entreprises comme Premier Tech, Lepage-Millwork et Viandes duBreton, du parc industriel, d’un futur parc industriel régional, mais aussi du développement domiciliaire du quartier St-Ludger passe aussi par la création de ce deuxième pont.

À noter que le projet concernant ce 2e pont au-dessus de la rivière du Loup, en amont du pont D'Amours à Saint-Ludger avait été présenté dans le cadre de la révision du plan d'urbanisme, intitulée «Venez rêver votre ville» en décembre 2015. Cette idée se retrouve parmi 18 autres qui pourraient être réalisées à Rivière-du-Loup d'ici 2050. Soulignons toutefois qu'il ne figure pas au plan triennal d'immobilisations de la Ville de Rivière-du-Loup.