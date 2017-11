Mettre la main à la pâte pour la Maison de la Famille du Grand-Portage

Le 31 octobre, les cuisines du Centre de formation professionnelle du Pavillon-de-L’Avenir fourmillaient pour la création de plus de 500 tourtières et tartes au sucre qui seront vendues par la Maison de la Famille du Grand-Portage dans le cadre de son activité de financement annuelle.

Plus d’une cinquantaine de personnes dont 40 étudiants et une dizaine de bénévoles ont mis la main à la pâte afin de réaliser ces produits qui seront tout désignés pour se régaler lors du temps des Fêtes, pour une 4e année consécutive. «Nous avons trouvé une formule gagnante. Cette période de l’année s’associe très bien avec la famille. Toutes les tartes et tourtières sont fabriquées avec des partenaires et des produits de chez nous», souligne France Rousseau, directrice générale de la Maison de la Famille du Grand-Portage. L’activité de financement permet d’amasser, grâce aux différents partenaires, environ 7 000$ pour soutenir cet organisme communautaire.

Les entreprises Viandes duBreton fournit le porc, Pâtes Alpha offre les pâtes à tartes et Symbiote a créé le design des pochettes pour ce projet, sans oublier la contribution des Éleveurs du porc du Québec. Ainsi, au cours de ce véritable blitz de production d’une journée complète au CFP Pavillon-de-L’Avenir, 350 tourtières vendues au cout de 12 $, 150 tartes au sucre étiquetées à 15 $ et 35 tourtières végétariennes (12$) ont été fabriquées. Déjà toutes les tourtières végétariennes sont vendues.

«Cela s’inscrit dans les compétences enseignées dans le cadre de la formation professionnelle. Dans notre profession, nous devons parfois collaborer avec des organismes. C’est une activité pédagogique et un apprentissage pour la production en grosses quantités», explique l’enseignant Étienne Dubé. Avec une quarantaine d’étudiants participants, ces derniers produisent environ 10 à 15 tourtières ou tartes chacun.

Cette année, la Maison de la Famille souhaite cibler les entreprises afin qu’elles se procurent des bons de commande pour leurs employés qui désireraient acheter ces produits. Il est possible de contacter à ce propos Caroline Lacombe à la Maison de la Famille du Grand-Portage au 418-860-4818.