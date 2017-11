Un véhicule adapté grâce au magasin Maxi de Rivière-du-Loup

Dans le but de soutenir les familles dans le besoin de la région, Denis Côté, directeur du magasin Maxi de Rivière-du-Loup, a remis à la famille Mosimann de Saint-Honoré-de-Témiscouata un don de 20 000$ de la part de la Fondation pour les enfants le Choix du Président afin de fournir à Jessie une mini-fourgonnette adaptée.

Jessie est âgée de 9 ans et est atteinte de paralysie cérébrale. Ce don du magasin Maxi a été rendu possible grâce à la tenue de collecte de fonds en magasin auprès de la clientèle et à des contributions des employés.

«Lors d’activités d’emballage, 90 % de l’argent est remis aux organismes. Le 10 % restant va à la Fondation. À la fin de l’année, cela représente un bon montant et on souhaite le redonner aux familles ayant des enfants atteints de maladie grave. Nous offrons souvent des séjours dans des camps spécialisés, nous avons aussi adapté une maison pour une petite fille qui faisait des crises d’épilepsie. Nous avons contribué à l’achat de 5 ou 6 mini-fourgonnettes depuis plus d’une dizaine d’années», a expliqué le directeur Denis Côté.

Le montant de 20 000$ peut être dépensé chez un concessionnaire du choix de la famille. Ils ont décidé de faire leur achat chez Olivier Kamouraska Chrysler. «C’est un beau véhicule neuf facilement adaptable. Quand on appelle la famille pour leur annoncer qu’on leur donne 20 000$, c’est un méchant ‘’wow’’», complète M. Côté.

En 2015, la Fondation pour les enfants le Choix du Président a remis plus de 2,4 M$ à 416 familles et à 332 programmes de nutrition, lesquels permettent de nourrir plus de 37 800 enfants au Québec. Depuis 1989, la Fondation a versé 130 M$ pour venir en aide à plus de 2,7 millions d’enfants.