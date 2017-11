Chasseurs d’épaves : une troisième saison forte en émotions

Dans la troisième et dernière saison de Chasseurs d’épaves, deux épisodes seront diffusés sur Historia chaque mercredi dès le 8 novembre à 21 h. Avant et immédiatement après chaque diffusion originale, Samuel Côté partagera des informations complémentaires, des anecdotes, des témoignages de survivants, des faits méconnus et des documents inédits sur sa page Facebook.

Dans l’ultime saison de Chasseurs d’épaves, vous serez témoins de plongées sur deux épaves de classe mondiale (City of Quebec et Empress of Ireland), sur la plus grande épave gisant sur le lit du Saint-Laurent (Leecliffe Hall), sur l’épave d’un ancien yacht de luxe (Christine), sur le tombeau de trois pêcheurs gaspésiens (Brier Mist), sur le plus gros récif artificiel du Québec (NCSM Nipigon) et sur une épave datant de la Deuxième Guerre mondiale (Havorn). Cinq des épaves (Christine, Brier Mist, Leecliffe Hall, Empress of Ireland et City of Quebec) visitées par les plongeurs l’été dernier sont des cimetières marins.

«L’identification de l’épave du City of Quebec et la plongée sur l’épave du Brier Mist ont été les moments forts de la troisième saison. Un prix Gémeaux, trois saisons et 27 épisodes plus tard, on peut dire mission accomplie. Recherchiste, consultant et personnage principal de la série, j’ai beaucoup appris au cours des dernières années», mentionne le chasseur d’épaves Samuel Côté.

Voici l'horaire des rediffusions : Jeudi : 9 h et 9 h 30 – 15 h et 15 h 30