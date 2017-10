Gaétan Gamache porte plainte contre le journaliste Louis Deschênes

Le maire sortant et candidat à la mairie de la Ville de Rivière-du-Loup Gaétan Gamache a annoncé le mardi 31 octobre, lors d’une allocution tenue en après-midi, qu'il avait été victime de geste de violence et d’intimidation de la part du journaliste Louis Deschênes de la station de radio CIEL-FM. Du même souffle, il a annoncé avoir porté plainte à la Sûreté du Québec.

M. Gamache soutient que les faits sont survenus à la suite d’une difficile entrevue accordée lundi à 7 h 15 à Daniel St-Pierre dans le cadre de l’émission Bonjour Grand-Portage. «Une interview provocatrice, irrespectueuse à mon égard où je n’ai pu m’exprimer convenablement. Une fois terminée, je suis sorti du studio, j’ai regardé Louis Deschênes en lui disant poliment que je souhaitais des propos modérés dans l’émission de fin de journée afin d'obtenir un certain respect dans une autre émission.»

C’est à ce moment, selon Gaétan Gamache, que la situation se serait envenimée. «Louis Deschênes m’a regardé avec un poignard dans les yeux et sur un ton agressif, il s’est mis à me traiter de tous les noms. Il a contourné son bureau et il s’est ensuite approché de moi pour me pousser violemment. C’est à ce moment que son collègue (le journaliste) Kevin Beauté s’est interposé entre nous.»

Le candidat soutient que M. Deschênes se serait retourné à son bureau pour y saisir une tasse en céramique qu’il aurait fait mine de lancer dans sa direction à trois reprises. «Ces paroles et ces gestes démontrent clairement que Louis Deschênes a usé de violence verbale et physique à mon endroit.» Des gestes qu’il a qualifiés d’insidieux et d’inacceptables.

Gaétan Gamache a donc confirmé qu’il avait rapporté ces faits à la Sûreté du Québec.

Il a encouragé la population à se tenir debout devant des gestes d'intimidation ou de violence et à briser le silence.

Voici la déclaration complète du candidat à la mairie de Rivière-du-Loup Gaétan Gamache effectuée lors du point de presse le 31 octobre :