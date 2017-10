Steeve Drapeau somme Gaétan Gamache de se rétracter

Steeve Drapeau en a marre des attaques de Gaétan Gamache. L’homme d’affaires et conseiller sortant dans le district de l’Estuaire a fait parvenir le lundi 30 octobre par huissier une mise en demeure dans laquelle il somme le maire sortant et candidat à la mairie de se rétracter d’ici le 3 novembre.

M. Drapeau reproche à Gaétan Gamache une série de commentaires prononcés à son endroit sur les ondes de CIEL-FM lundi visant sa personne ainsi que l’entreprise Étincelle Publicité Marketing dont il est copropriétaire avec son frère Erick pour un dossier remontant à 2013.

«Un moment donné, quand on va trop loin, il faut ramener des gens à l’ordre», a souligné Steeve Drapeau. Ce dernier déplore l’amalgame que tisse le maire sortant et candidat à la mairie entre un évènement culturel survenu en juillet 2013 et son éthique en tant que conseiller de l’Estuaire. Rappelons que M. Drapeau a été élu au poste de conseiller par acclamation le 4 octobre 2013, soit trois mois après le Musique Fest.

«C’est un dossier qui n’a aucun lien avec mon rôle municipal. C’est un dossier qui lie mon entreprise et Rivière-du-Loup en spectacles qui n’est pas non plus un organisme municipal. Nous avons accusé un déficit en 2013, un déficit de 4 400 $ et non de quelque 100 000 $ comme le laisse croire M. Gamache. Un déficit que nous nous sommes partagé et que nous avons remboursé», clame M. Drapeau.

Il reproche donc au maire Gamache de présenter une distorsion des faits à la population. «Il monte une histoire qui relève du privé pour m’attaquer dans mon rôle de conseiller et faire dévier les enjeux. Il sème un doute sur mon travail, sur celui de mon entreprise, à des fins électorales et de vengeance personnelle. Je suis abasourdi et dégouté de la méthode Gamache.»

Steeve Drapeau met donc en demeure Gaétan Gamache de se rétracter dans un communiqué à être transmis à tous les médias à défaut de quoi il poursuivra le maire sortant.