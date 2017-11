Franc succès pour la Journée mondiale de la santé mentale au Témiscouata

Pour souligner la Journée mondiale de la santé mentale qui a lieu le 10 octobre de chaque année, le Comité santé mentale du Témiscouata qui regroupe plusieurs partenaires du milieu a organisé un évènement qui mettait l’accent sur la stigmatisation et les préjugés entourant la santé mentale.

Cette activité sous forme de 5 à 7 suivie d’une pièce de théâtre s’est déroulée au BeauLieu culturel du Témiscouata, le 12 octobre. Les 87 personnes présentes ont assisté à un spectacle de chant offert par les membres de l’Association Kamourasquoise en santé mentale la Traversée. Pour terminer la soirée, une pièce de théâtre a été présentée par la troupe les Merveilleuses têtes heureuses de Québec, une troupe-école de théâtre d’intervention et de sensibilisation en santé mentale.

C’est par le chant et le théâtre que les artistes invités ont démontré l’importance de s’impliquer personnellement dans le processus de rétablissement et que cette implication favorise un meilleur équilibre et une reprise de pouvoir sur leur vie.

Cette journée s’est déroulée grâce aux différents partenaires, dont les jeunes du Carrefour jeunesse-emploi, les membres de Source d’espoir Témis et la MRC de Témiscouata.