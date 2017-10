La Joujouthèque recherche des jeux usagés pour les 5-10 ans

La Joujouthèque de Rivière-du-Loup est à la recherche de jeux en bon état, s’adressant aux enfants âgés de 5 à 10 ans. Ces jeux permettront à l’organisme de compléter son inventaire de jeux pour sa grande vente de jouets prévue les 2 et 3 décembre entre 9 h et 16 h, au chalet de loisirs du parc Cartier situé au 11, rue Wilfrid-Laurier.

«Les jeux de cette catégorie d’âge se font de plus en plus rares. Pourtant, ils sont en forte demande par les parents qui participent à notre activité. Plus il y aura de choix, plus les familles participantes y trouveront leur compte », précise Hélène Ouellet, bénévole de la Joujouthèque. C’est dans cette optique que l’organisme poursuit sa collecte de jouets amorcée le 14 octobre dernier. Les personnes qui souhaitent donner à l’organisme des jeux de ce type peuvent le faire en se rendant directement à la Joujouthèque le mercredi soir ou le samedi dès 9 h ou en communiquant avec Suzanne Lévesque au 418 862-8741.

En plus de permettre à la Joujouthèque de financer ses activités, la vente de jeux et de jouets représente le moment idéal, pour les familles à revenus plus modestes de la région, de se procurer des jouets de qualité, à petits prix, à l’approche de la fête de Noël : «Mise en place il y a maintenant plus de 20 ans, la vente de jeux et de jouets a évolué, mais il est important pour toutes nos organisations que la base du projet demeure vivante. Pour nous, l’aide aux démunis, la récupération et la réutilisation ainsi que la continuité des activités de la Joujouthèque (l’une des plus vieilles au Québec) sont des variables indissociables du projet», ajoute Valérie Gauthier, gestionnaire aux programmes et équipements communautaires à la Ville de Rivière-du-Loup. Les personnes qui désirent plus d’information peuvent communiquer avec Hélène Ouellet au 418 862-7951.