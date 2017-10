Des milliers de travailleuses en grève dans la région et partout au Québec

Environ 11 000 travailleuses, membres de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), sont en grève aujourd’hui dans plus de 400 CPE au Québec, dont 10 CPE au Bas-Saint-Laurent, et ce, sans compter les installations qui s’y rattachent. D’autres journées de grève pourraient s’ajouter au besoin.

Ces dernières veulent exprimer leur impatience et leur colère du fait qu’elles sont sans conventions collectives depuis plus de 30 mois. Elles dénoncent aussi l’intransigeance du ministère de la Famille qui selon-elles pose des conditions inacceptables à la poursuite des négociations dont le cœur même des demandes des travailleuses est très loin d’être réglé.

«Pour les travailleuses, faire la grève est un recours ultime, déclare Lucie Morin. Ce n’est pas de gaieté de cœur qu’on la fait. Ça dérange les parents et les enfants et nous, nous perdons une journée de salaire. On aimerait mieux travailler, être auprès des enfants, mais l’intransigeance du gouvernement nous force à faire la grève pour éviter une plus grande dégradation de nos conditions de travail et d’exercice, parce que c’est de ça qu’on parle : empêcher les reculs.»

Les négociations sont rompues depuis jeudi soir dernier. Plusieurs sujets d’importance sont toujours en discussions après plus de 30 mois, dont les salaires, l’assurance collective, les disparités régionales ou encore les pauses rémunérées.

Pour Denis Ouellet, vice-président régional de FSSS : «Il est assez paradoxal que le ministre de la Famille ait tenu la semaine dernière une Commission parlementaire sur son projet de loi no 143 pour assurer la qualité des services alors que son gouvernement a coupé 300 millions de dollars depuis 2014 et qu’il dispose de 7,8 milliards de dollars de surplus, en même temps qu’il refuse de donner les mandats nécessaires pour accorder des conditions décentes aux travailleuses dont la mission est justement d’assurer cette qualité.»

ACTIONS

Des lignes de piquetage sont prévues tôt le matin devant plusieurs établissements dans toutes les régions. Des rassemblements et des manifestations sont aussi organisés dans plusieurs villes.

« Chez nous dans la région du Bas-Saint-Laurent, lance Nancy Legendre, présidente du CCBSL, les travailleuses vont s’activer de différentes façons, tantôt par du piquetage, tantôt par un rassemblement ou une manifestation. Le Conseil central du Bas-Saint-Laurent va déployer tous les moyens pour que ces travailleuses aient gain de cause. Elles se battent pour maintenir la qualité de nos services éducatifs. »