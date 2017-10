Grève dans les CPE ce lundi

À moins d’un développement extraordinaire, il y aura grève d’une journée dans la région, le 30 octobre, pour environ 375 syndiquées affiliées à la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

Sans convention collective après plus de deux ans et demi, les travailleuses des CPE du Bas-Saint-Laurent vont une fois de plus se mobiliser afin de signifier leur ras-le-bol face aux négociations qui piétinent.

Chez nous, c’est une vingtaine d’installations sur un territoire s’étendant de Rivière-du-Loup à Matane, tout en incluant le Témiscouata et la Matapédia, qui seront touchées par cette journée de grève.

Le syndicat souligne que ce n'est pas de gaité de cœur que les travailleuses ont recours à la grève. « Les travailleuses sont désolées de devoir utiliser ce moyen ultime et rappellent que faire la grève n’a jamais été un objectif en soi. Au contraire ! Cependant, il n’est pas question d’accepter une entente à rabais», écrit-on par voie de communiqué.

Ainsi, tôt le matin, les travailleuses débuteront cette journée de grève devant leur installation avant de converger par autobus vers Rimouski où elles seront attendues pour un dîner de solidarité.

Voici la liste des CPE touchés par cette première journée de grève :