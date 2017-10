Témiscouata-sur-le-Lac : Hélène Lemieux propose un plan très différent pour les deux arénas

Hélène Lemieux a déposé sa candidature pour le poste de maire de Témiscouata-sur-le-Lac. Elle propose notamment un plan très différent pour les deux arénas que celui mis en place par le maire sortant Gilles Garon.

Mme Lemieux souhaite d’abord reconstruire le Centre sportif Phil Latulippe dans le quartier Cabano. «Au montant de l’indemnité de l’assurance de 3 600 000 $ et du cout pour la glace artificielle de 2 400 000 $, je propose d’ajouter 2 millions de dollars pour avoir un aréna qui a de l’allure», a mentionné la candidate.

Quant à l’aréna Jacques-Dubé du quartier Notre-Dame-du-Lac, elle veut soumettre le projet à la table de la MRC de Témiscouata. «Plus de 50 % des utilisateurs viennent de l’extérieur de Témiscouata-sur-le-Lac, nous devons négocier une entente avec la MRC et les municipalités avoisinantes», a soutenu Hélène Lemieux. Concernant le projet de 14 M$ du maire sortant, elle affirme que l’évaluation date de 2012 et qu’il faut y ajouter l’inflation pour les cinq dernières années. «Je prévois 25 % de plus», a-t-elle lancé.

M. Garon a également avancé que le déficit annuel d’opération estimé pour les deux arénas est de l’ordre de 300 000 $. À cet effet, Mme Lemieux prend plutôt en exemple la Ville de La Pocatière et sa population de 4 100 habitants. «Ils ont un déficit annuel de 515 000 $ avec un aréna, on en a deux», a-t-elle souligné. Mme Lemieux mentionne que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac ne doit pas mettre l’argent que dans les sports de glace.

L’autre projet qui retient particulièrement l’attention à Témiscouata-sur-le-Lac, c’est l’approvisionnement en eau potable du quartier Notre-Dame-du-Lac. «Le projet de conduite d’eau potable sur la piste cyclable n’est plus possible, sur une distance de 13 kilomètres. Il reste deux options, une usine de traitement à Notre-Dame-du-Lac ou une conduite le long de la rue Commerciale jusqu’au quartier Cabano. J’appuierai la plus abordable, c’est la plus justifiée pour les citoyens. Nous devons avoir les bonnes informations pour décider», a mentionné Hélène Lemieux.

La candidate veut également revoir l’agenda de réalisation des travaux publics de la ville. «On fait pitié avec nos routes, nous devons aller de l’avant même sans subvention. Nous pouvons notamment utiliser le retour de la taxe sur l’essence et les revenus éoliens, de l’argent disponible que l’on peut évaluer entre 1,5 M$ et 2 M$», a poursuivi Hélène Lemieux en expliquant ses priorités pour la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac.

Au niveau du développement économique, elle croit que des projets dorment actuellement à la Ville parce que l’on met l’emphase ailleurs. Elle se dit très contente du projet de complexe touristique privé à la marina de Notre-Dame-du-Lac. «Il s’agit de 40 à 50 emplois, ça va dynamiser le milieu», a-t-elle indiqué. Dans le parc industriel, elle pense que les terrains doivent être vendus moins cher pour attirer des entreprises.

Hélène Lemieux a déposé son bulletin de candidature au poste de maire à la dernière minute, elle qui envisageait au départ se présenter à un siège de conseiller. Un autre candidat avait pour sa part enlevé sa candidature au poste de maire également dans les dernières heures de la période autorisée. «Si je ne l’avais pas fait, la population n’aurait pas pu avoir un choix, c’est la démocratie», a mentionné Mme Lemieux, retraitée du secteur de l’éducation. Elle habite Témiscouata-sur-le-Lac depuis 27 années et a travaillé pendant la même période à la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs comme technicienne et cadre aux services des technologies de l’information.